Мужчины выходят из «генной пустыни»

Ученые нашли участки ДНК, которые обеспечивают формирование семенников в эмбрионах человека и, таким образом, определяют формирование мужского пола эмбриона. В случае мутаций в этих участках у эмбрионов возникают нарушения развития пола.

Пол человека и других зверей определяется тем, в каком виде ему досталась 23-я пара хромосом. Если она состоит из двух Х-хромосом, то ее обладатель — девочка, если же это Х и Y-хромосома, то мальчик. Таким образом, картина простая — либо хромосома Y есть, либо нет. Но если посмотреть пристальнее, то картина сложнее.

Дело в том, что гены, которые запускают формирование мужской репродуктивной системы в эмбрионе, находятся не на «мужской», Y-хромосоме. Эта хромосома несет ген, который называется SRY. Этот ген сообщает другим собравшимся в зиготе хромосомам, а именно 11-й и 17-й, что они будут делать мужчину (речь тут не о гендере, а именно о поле).

Происходит это так — через шесть недель после оплодотворения ген SRY начинает создавать одноименный белок, который, в свою очередь, служит фактором транскрипции для уже упомянутых 11-й и 17-й хромосом — SF1 и SOX. То есть он не имеет отношения к мужским яичкам сам по себе, а лишь сподвигает SF1 и SOX на то, чтобы те начали синтезировать белки, которые уже участвуют в таких важных событиях, как подавление развития женских половых органов, образование клеток Сертоли и других процессах, связанных с развитием яичек.

Ученые решили выяснить, как именно SRY заставляет работать гены SF1 и SOX. Известно, что для их активации нужны небольшие последовательности нуклеотидов, называемые энхансерами. Они находятся неподалеку — на тех же хромосомах, что и сами гены. Но найти и идентифицировать их прежде не удавалось.

Исследователи провели анализ генома людей с нарушениями развития пола, то есть таких, которые несмотря на наличие Y-хромосомы родились девочками. Они смогли идентифицировать три энхансера — eSR-A, eSR-B и eALDI, которые инициируют работу гена SOX и описали то, как именно выглядит вся цепочка взаимодействий между ними. Оказалось, что SRY активирует работу SF1 и SOX, при этом активность SF1 дополнительно разгоняет ген SOX.

Кроме того, выяснилось, что вся эта компания из трех энхансеров и двух генов может обойтись и без гена SRY, который сидит на половой хромосоме. Если у человека есть мутация в одном из энхансеров — например его удвоение — SF1 активирует SOX самостоятельно, без «указаний сверху, и тот начнет свою работу по созданию яичек даже у эмбриона c двумя X-хромосомами, что повлечет формирование не того пола.

В обратном случае — в случае мутации, при которой кусок энхансера просто пропал, эмбрион останется без яичек. На свет родится девочка с X и Y-хромосомами.

Ученые обращают внимание, что все три энхансера лежат в „генной пустыне“ — областях ДНК, которые редко привлекают внимание во время скрининга на мутации, например. Исследование еще раз показывает, что нельзя недооценивать огромную часть генома, которая, казалось бы, ничего не кодирует и когда-то носила название „мусорной ДНК“.