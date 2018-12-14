Ученые выяснили, что скрывается под «замком Дракулы»

Археологи просветили радаром фундамент знаменитого замка Корвинов в Трансильвании , где был заточен Влад Цепеш, и нашли следы нескольких помещений, о существовании которых историки раньше не знали. Об этом сообщает онлайн-издание Live Science.

"Мы не нашли ни одной пыточной комнаты Дракулы, но обнаружили следы здания, построенного в XVII веке. Оно, скорее всего, исполняло какие-то административные функции. В любом случае, наши открытия помогут нам восстановить исторический облик замка — ни одной полной карты не сохранилось, что затрудняет его изучение и реставрацию", — заявила Изабель Моррис (Isabel Morris) из Принстонского университета (США).

Граф Дракула, самый известный вампир в мировой литературе, обязан своим существованием трансильванскому князю Владу Цепешу, правившему Валахией во второй половине 15 века. Он прославился невероятной даже для того времени жестокостью, склонностью к пыткам и массовым казням неугодных бояр и плененных врагов.

Подобные черты его характера, как считали многие летописцы и современные историки, привели к тому, что он быстро приобрел два прозвища — Дракула, что означает "дьявол" на одном из диалектов румынско-молдавского языка, и Цепеш — "кол".

Практически с первых дней своей самостоятельной политической и военной карьеры, Владислав враждовал с венгерским воеводой Яношем Хуньяди, по чьему приказу были казнены отец и старший брат Дракулы.

Поражение войск Венгрии и славянских князей в битве на Косовом поле в 1448 году позволило Цепешу вернуть себе трон, однако буквально через полгода Хуньяди и его союзники рассеяли войска Дракулы и вернули на трон Владислава II, убийцу его отца.

Будущий "сажатель на кол" бежал в Молдавию, где он попал в плен и был перевезен, как утверждают некоторые валашские хроники того времени, в родовое гнездо Хуньяди, замок Корвинов, построенный в окрестностях современного румынского города Хунедоара. В плену он провел несколько лет, успел пережить самого Хуньяди, умершего от чумы в 1456 году, и вернуть себе свои земли и могущество.

Многие историки не верят в подобные теории, так как крайне маловероятно, что Дракула мог отправиться в Молдавию в 1448 году, зная, что там правят союзники Хуньяди. Несмотря на это, замок Корвинов до сих пор привлекает внимание и ученых, и любителей вампирских историй, одинаково активно пытающихся найти здесь следы реального Дракулы.

Моррис и ее коллеги провели первые серьезные поиски различных "потайных пыточных комнат" и других затерянных помещений, просветив фундамент родового гнезда венгерских воевод при помощи специальных радаров. Их режим работы был подобран таким образом, что порождаемые ими радиоволны могли проникать на глубину в несколько десятков метров.

Как отметила Моррис, ее команде не удалось найти подобных помещений, но они нашли следы постройки гораздо более позднего времени, игравшей какие-то административные функции. Вдобавок, они обнаружили особые каменные "подпорки", поддерживающие замок в тех участках, где его фундамент выходит за пределы твердых горных пород скалы, на которой он построен.

Эта информация, по ее словам, поможет реставраторам понять, как следует укрепить стены замка, а археологи смогут ее использовать для изучения того, в какие исторические эпохи он переживал различные перестройки и расширения.