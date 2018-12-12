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В Красноярском крае археологи нашли уникальное захоронение коровы 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: ©Jan Woitas globallookpress.com
Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН с коллегами из Красноярска во время раскопок у города Енисейск в Красноярском крае обнаружили уникальное древнее ритуальное захоронение коровы.
«В захоронениях людей был традиционный инвентарь — украшения, наконечники стрел. Но наиболее интересными были погребения животных. Это захоронение коня. Но действительно открытием, которое поставило в тупик исследователей, и мы, видимо, еще долго будем с ним разбираться, стало сознательное погребение коровы», — приводит РИА Новости слова замдиректора института Константина Павленока.
Отмечается, что ритуал погребения коровы был проведён с почестями, которые оказываются умершему человеку.
Учёный уточнил, что для археологии Енисея этого хронологического периода неизвестны прецеденты подобных захоронений.
Ранее сообщалось, что в пещере на Алтае нашли древнюю диадему из бивня мамонта.
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