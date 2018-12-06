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Потенциальных изменщиц выдадут пальцы 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Женщины с указательным пальцем длиннее безымянного более склонны к изменам — на соотношение длины пальцев влияют эстрогены, которые также обеспечивают женщине большую феминность и, следовательно, популярность у мужчин. Какие еще особенности можно определить по рукам, рассказывает «Газета.Ru».
Женщины, у которых на левой руке указательный палец длиннее безымянного, более склонны изменять, выяснили биологи из Оксфорда. Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters.
Более длинный указательный палец и более короткий безымянный обусловлены воздействием эстрогенов в период внутриутробного развития, поясняют исследователи. Этот эффект прослеживается и у других животных — человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс, зебровых амадин. Эстрогены — женские половые гормоны, которые оказывают феминизирующее влияние на организм.
Связь этого фактора со склонностью к изменам удивила исследователей — они полагали, что «феминные» женщины, наоборот, будут более удовлетворенными своими отношениями и менее импульсивными.
Участницами исследования стали 274 женщины. Ученые измерили длины их пальцев и взяли образцы ДНК, также женщины заполнили опросники, посвященные их отношениям. Оказалось, что чем больше их пальцевый индекс (соотношение длины указательного и безымянного пальцев), тем более они импульсивны и менее удовлетворены отношениями. Ведущий автор исследования Айлунд Пирс называет результаты «интригующими» — она ожидала противоположного эффекта.
Исследователи предполагают, что женщины с высоким пальцевым индексом благодаря эстрогену более феминны, из-за чего больше востребованы среди мужчин. Зная, что у них есть и другие варианты, такие женщины могут с большей охотой идти на измену партнеру, особенно при проблемах в отношениях.
«Если у женщины более феминнное телосложение, это повышает ее ценность на «брачном рынке», что может приводить к неудовлетворенности текущими отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров», — пишут исследователи.
gazeta.ru
Также пальцевый индекс оказался связан с работой генов, контролирующих выработку стрессового гормона вазопрессина.
Исследователи изучили и мужской пальцевый индекс, однако не нашли взаимосвязи со склонностью к изменам. Также не влиял на нее и пальцевый индекс у женщин на правой руке.
Пальцевый индекс связан с предрасположенностью ко многим чертам, в том числе к гомосексуальности — женщины, у которых различается длина указательного и безымянного пальца, с большой долей вероятности лесбиянки. Ученые измерили длину пальцев у 18 пар женщин-близнецов, одна из которых была лесбиянкой, а другая — гетеросексуалкой.
Как оказалось, у лесбиянок, в отличие от гетеросексуальных женщин, различалась длина указательного и безымянного пальца, как это обычно бывает у мужчин.
Исследователи связывают такой эффект с воздействием тестостерона в утробе матери. Обычно у женщин указательный и безымянный пальцы имеют равную длину, а у мужчин различаются. Однако воздействие тестостерона на плод во время беременности может приводить к подобным изменениям.
Также они изучили 14 пар мужчин-близнецов, в которых один брат был геем, а другой — гетеросексуалом. У мужчин подобная корреляция тоже наблюдалась, но была настолько слабо выражена, что исследователи не сочли ее статистически значимой.
А специалисты Высшей школы экономики выяснили, что мужчины с короткими указательными и длинными безымянными пальцами чаще достигают финансового успеха.
Для женщин зависимость оказалась обратной: чем меньше у них разница в длине между указательным и безымянным пальцами (и, соответственно, ниже уровень тестостерона), тем больше они зарабатывают.
Предыдущие исследования также показали, что люди с указательным пальцем длиннее безымянного плохи в спорте и хорошо справляются с заданиями на вербальную память, а люди с более длинным безымянным пальцем в спорте делают успехи, лучше справляются с задачами на пространственное мышление и реже страдают от тревожности.
Связь длины пальцев и спортивности проверена на мышах. Американские исследователи вывели несколько разновидностей мышей, которые отличались тем, что проявляли большую физическую активность (например, больше времени бегали в колесе). Как оказалось, этот отбор повлиял и на соотношение длины указательного и безымянного пальца — оно стало ниже.
Кроме того, оба параметра оказались связаны с уровнем агрессивности, а также с концентрацией гормонов стресса — кортикостерона — во время внутриутробного развития.
А исследователи из МГУ выяснили, что у чувашей соотношение длин указательного и безымянного пальцев руки коррелирует с возникновением остеоартрита кистей, продолжительностью репродуктивного периода у женщин и возрастом наступления менопаузы. Например, способность к деторождению сохраняется в среднем на три года дольше у чувашек с указательным пальцем длиннее безымянного. А люди, у которых на правой руке безымянный палец длиннее указательного, оказались больше подвержены остеоартриту.
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