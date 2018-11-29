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На дне океана зафискировали загадочный гул 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Сейсмографы по всему земному шару 11 ноября 2018 года зарегистрировали аномальный гул, связанный с сейсмической активностью. Причина подземных толчков остается неизвестной. Об этом сообщает издание Science Alert.
По мнению исследователей, активность как-то связана с серией землетрясений, которые наблюдаются в течение уже более полугода у острова Майотта, входящем в состав архипелага Коморские острова в Индийском океане. 10 мая геологи зафиксировали подземные толчки примерно в 50 километрах от восточного побережья острова, за которым последовал рой сотен слабых и частых землетрясений. Самый мощный из толчков, магнитудой 5,8, наблюдался 15 мая 2018 года.
Предварительный анализ полученных сейсмографами данных показал, что землетрясения не могут объясняться одной только движениями земной коры, но также причиной могла быть вулканическая активность.
Аномальный сигнал представлял собой продолжительную низкочастотную вибрацию, которая продолжалась около 20 минут с периодом 17 секунд. По мнению ученых, она связана с движениями магмы под Индийским океаном. Кроме того, это может объяснить, почему, начиная с июля, остров переместился примерно на 60 миллиметров на восток и на 30 миллиметров на юг. Согласно одной из гипотез, движение произошло из-за опорожнения резервуара магмы поблизости от острова.
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