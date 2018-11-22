СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России

Борщевик вырвался с Кавказа и теперь захватывает среднюю полосу России , сообщают немецкие СМИ. Чем опасен борщевик, как от него можно избавиться, и каков размер штрафа за его разведение на собственном участке земли, разбиралась «Газета.Ru»

Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, в общей сложности борщевик занимает территорию площадью более миллиона гектаров.

В газете его называют «чумой России» и напоминают, что борщевик может достигать несколько метров в высоту, а в местах произрастания сорняка почти нет шансов выжить у других растений.

В род «борщевик» входит, по разным оценкам, до 70 видов. Около 40 из них встречаются на территории России. Многие из них содержат вещества, которые, попадая на кожу, способны вызвать ожоги, оказавшись под солнечным светом. Аэрозоль сока борщевика и его пыльца при высоких концентрациях могут вызвать отек верхних дыхательных путей (в первую очередь гортани), а также верхних частей пищевода.

Латвии, Литве, С середины XX века в СССР культивировался борщевик Сосновского — его использовали в качестве корма для скота. Также он получил распространение в Восточной и Северной Европе — в Германии Белоруссии , Скандинавии, Эстонии Польше , России и на Украине . Впоследствии выяснилось, что растение легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью их разрушая. Вкупе со способностью вызывать сильные ожоги, борщевик Сосновского стал серьезной проблемой для природы.

Борщевик Сосновского в 2012 году был исключен из реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской федерации. В 2015 году он был внесен в классификатор сорных растений.

При этом, по данным «Россельхозцентра», общая площадь распространения борщевика в России ежегодно увеличивается на 10%.

«В Польше растение называют «Месть Сталина», — пишут авторы статьи. — В Германии борщевик в 2008 году был признан ядовитым растением года. Евросоюз внес его в «черный список» инвазивных видов. Там, где он растет, у других растений мало шансов. Борщевик однажды даже появился на Западе — во время Венского конгресса царь Александр I, как говорят, подарил его семена князю Меттерниху».

Борщевик неприхотлив, а его семена легко прорастают, что привело к широкому его распространению. Он быстро переселился в дикую природу, засевая берега водоемов, пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые участки полей, лесные поляны и опушки, склоны гор, долины рек. В России особенно проблемными по распространению борщевика стали северо-западный и центральный регионы.

В Белоруссии основная масса современных популяций борщевика находится в Витебской (43%) и Минской (41%) областях, но они быстро двигаются на юг и запад. В то же время борщевик является мощным поглотителем углекислого и угарного газа и мощным производителем кислорода.

Одна из основных мер борьбы с борщевиком — уничтожение растений до появления семян.

Наиболее эффективно выкапывание растений и сжигание их корней. Также хорошие результаты дает точечное использование гербицидов общего действия — селективных гербицидов для борщевика пока нет, но их разработка ведется во многих научных центрах.

После уничтожения растений землю несколько раз перепахивают, а затем замещают борщевик другими быстрорастущими растениями с большим количеством семян. Поверхность земли укрывают непроницаемым для борщевика материалом. Искусственно разводят борщевичную моль — единственного известного на сегодняшний день природного вредителя борщевика.

Летом 2018 года Минсельхоз предложил штрафовать юридических лиц, которые владеют участками, поросшими борщевиком. Согласно законопроекту, на юридических лиц должен налагаться штраф в размере от 150 тыс. руб. до 1 млн руб. Должностным лицам грозит взыскание от 20 до 50 тыс. руб, а физических лиц будут штрафовать в пределах 3-5 тыс. руб.

В ноябре закон вступил в силу и вскоре был выписан первый штраф — на 400 тыс. рублей была оштрафована компания «Юниор».

На землях, принадлежащих фирме, был «установлен факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади 7 га».