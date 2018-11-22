Телевизор и бедность: почему люди умирают раньше срока

Просмотр телевизора связан с сокращением жизни, выяснили американские ученые. Конкретные причины пока не ясны — это может быть связано с долгим пребыванием в сидячем положении или потреблением вредной пищи во время просмотра. Кроме того, этот и другие опасные факторы сильнее всего сказываются на бедняках.

Слишком долгий просмотр телевизора может привести к ранней смерти, выяснили американские ученые. Также они оценили и другие риски и обнаружили, что даже при одинаковом воздействии опасных для здоровья факторов бедные слои населения страдают от них намного сильнее богатых. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

В 2017 году исследователи из Университета Глазго обратили внимание, что, несмотря на обилие работ, посвященных влиянию образа жизни на ее продолжительность, в них рассматриваются практически одни и те же факторы. Также в них не изучалось влияние доходов на здоровье людей при равном воздействии вредных факторов. Так как большее количество выявленных условий необходимо для наиболее точной оценки риска преждевременной смерти и борьбы с ним, ученые решили поискать новые факторы.

Исследователи изучили данные более 300 тыс. человек возрасте 40-69 лет за 2006-2010 годы, проанализировав их привычки и образ жизни. Также они оценили смертность в этой выборке вплоть до 2016 года.

Наряду с уже известными опасностями, такими как курение, употребление алкоголя, неправильное питание, недосып и недостаток физической нагрузки, ученые выделили новый фактор — длительный просмотр телевизора.

Наиболее здоровой оказалась группа, которая смотрела телевизор до 2,2 часа в день. За ними следовали те, кто смотрел его до 2,9 часа в день. Более количество часов, проведенных за просмотров телевизора, несло наибольшие риски для здоровья. Это может быть связано с длительном нахождении в сидячем положении, однако неясно, будет ли столь же вредным провести такое же количество времени, сидя, например, за книгой. Чтобы выяснить конкретные причины вреда просмотра телевизора, необходимы дальнейшие исследования.

Еще одной возможной причиной может быть потребление пищи во время просмотра — зачастую он сопряжен с потреблением вредных калорийных закусок вроде чипсов или сладостей. Кроме того, вечерний просмотр телевизора может сокращать время сна — недосып, как и слишком продолжительный сон, является фактором риска преждевременной смерти.

При этом все рассмотренные в исследовании факторы представляли наибольший риск для бедных людей.

«Предполагается, что повышенная уязвимость и другие факторы, такие, как низкий доступ к услугам здравоохранения, могут усилить вредное воздействие факторов риска», — пишут авторы работы.

В наиболее богатой группе смертность от всех причин была повышена в 1,65 раза, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — в 1,9. Среди бедняков же смертность оказалась повышена в 2,5 раза, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — в 3,36 раза.

По мнению исследователей, такой рост смертности связан не только с образом жизни, но и с большим количеством недиагностированных заболеваний сердечно-сосудистой системы у людей с низким достатком. Кроме того, у них может быть повышен риск развития этих заболеваний из-за стресса.

«Здоровое старение — достижимая цель для общества, поскольку оно уже наблюдается у людей в группах с самым высоким достатком, — отмечают исследователи. — Такие работы важны, потому что увеличивают понимание причин, лежащих в основе таких неравенств. Поиск новых факторов может пополнить знания о связанных со здоровьем механизмов и, таким образом, принести пользу всем нам».

Авторы работы призывают к пересмотру государственной политики с целью уменьшить количество бедняков и повысить доступность медицинской помощи. Акцент должен быть сделан на мероприятиях, обеспечивающих поддержку бедных слоев населения, подчеркивают они.

«Это исследование — первое, подчеркивающее непропорциональный риск, связанный с широким спектров нездоровых факторов образа жизни у определенных социально-экономических групп, — говорит профессор Фрэнсис Мэйр, ведущий автор исследования. — Если эта связь — причинно-следственная, то она предполагает, что политика по уменьшению вреда этих факторов может привести к существенному улучшению здоровья этих групп».

«Исходя из повышенной уязвимости бедняков, наблюдаемой в этом исследовании, группы людей с низким достатком будут по-прежнему показывать худшие результаты, даже если они подвержены факторам риска в той же степени, что и люди с высоким достатком, — отмечает доктор Хамиш Фостер. — Это должно стать значимым аргументом в пользу государственной политики, направленной на устранение причин проблем со здоровьем, на сокращение масштабов нищеты, и политики в области здравоохранения, направленной на усиленную поддержку бедных слоев населения».