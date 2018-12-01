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На Марсе нашли непонятный блестящий объект 

РИА Новости + ещё 101 40 минут назад
Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте НАСА, посвященном миссии Curiosity.
Неопознанный объект, названый Little Colonsay (Маленький Колонси, Колонси — остров к северу от Шотландии — прим. ред.), ранее заметили на одном из изображений с камеры марсохода.
"Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он очень блестящий", — рассказала доктор Сюзанна Швенцер.
Однако внешность объекта может быть обманчивой, поэтому для установления его происхождения потребуется химический анализ, добавила она.
Марсоход Curiosity, четвертый ровер НАСА, приземлился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года после сложнейшей процедуры посадки, которую участники миссии и журналисты окрестили "семью минутами ужаса", в кратере Гейл.
За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.
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