«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе

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В Техасе обнаружили «пульсирующего канализационного монстра» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Житель Хьюстона снял на видео "канализационного монстра", который оказался колонией червей-трубочников, сообщает Daily Mail.
"Я был очень близко от них и видел, как они двигаются и извиваются, — рассказал автор видео. — На тот момент я понятия не имел, что это может быть".
Подобный случай встречи с "канализационным монстром" был зафиксирован в 2009 году. Тогда ученые поясняли, что это колония червей-трубочников, которые случайно попали в канализацию: лишенные почвы, они цепляются друг за друга.
"Пульсация, которую можно видеть, — результат того, что один червь сжимается и стимулирует всех остальных делать то же самое", — объяснил зоолог Тимоти Вуд из Wright State University.
Трубочник обыкновенный — вид малощетинковых червей. Они обитают на дне заиленных стоячих водоемов, в загрязненных ручьях и реках в трубчатых норах.
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