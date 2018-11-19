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Найдено массовое захоронение погибшей цивилизации
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Найдено массовое захоронение погибшей цивилизации 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Археологи обнаружили в Боливии древнее массовое захоронение, возраст скелетов в котором достигает 500 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Останки более ста представителей коренных народов Южной Америки были найдены в 20 километрах от Ла-Паса (столицы Боливии), вблизи города Виача. Некоторые черепа отличались вытянутой формой, что указывает на то, что их владельцы занимали привилегированное положение. Кроме того, специалисты раскопали более 30 глиняных сосудов, которые использовались инками в ритуальных обрядах.
Само кладбище изначально было построено народностью Пакахес, которая входила в состав одного из царств народа аймара. Пакахес появились примерно в 1200 году нашей эры, после упадка Тиуанако — андской цивилизации, расцвет которой приходился на 700-900 годы нашей эры. Как и многие другие цивилизации Мезоамерики и Южной Америки, государство Тиуанако исчезло из-за аридизации климата. Сыграло свою роль и то, что его столица была взята племенами аймара. В конце XV века территории Пакахес и аймар были завоеваны инками.
Кроме глиняных сосудов были откопаны более 150 бронзовых украшений, включая ожерелья, браслеты, ободки для волос и броши. По словам исследователей, хотя захоронение было разграблено в прошлом, открытие дает представление о социальной иерархии древнего народа. В настоящий момент останки были доставлены в археологический центр для дальнейшего изучения, после чего они будут храниться в музее Виачи.
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