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Раскрыта главная тайна вомбатов
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Физики раскрыли одну из главных тайн жизни австралийских вомбатов 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уникальная кубическая форма экскрементов вомбатов объясняется необычной структурой стенок их кишечника, благодаря которой перевариваемая пища превращается в миниатюрные кубы. Об этом рассказали физики и биологи, выступавшие на ежегодной встрече Американского физического общества в Атланте.
"До этого открытия мы знали два метода изготовления кубов — мы могли вырезать их из твердой материи или заливать жидкостью кубические формы. Было бы крайне интересно использовать "метод вомбата" в промышленности, превращая поток жидкости в твердые кубы при помощи эластичного материала", — заявила Патрисия Янг (Patricia Yang) из Технологического института Джорджии в Атланте (США).
Вомбаты, как и кенгуру и тасманийские дьяволы, представляют собой останки причудливой сумчатой мегафауны Австралии, господствовавшей на южном континенте до прихода туда человека. В далеком прошлом, их длина превышала метр, а масса — две сотни килограммов. Сегодняшние вомбаты сопоставимы по размерам с крупными хомяками, с которыми их часто путают.
Несмотря на широкую известность и популярность, вомбаты ведут очень скрытный образ жизни — ученые только недавно раскрыли секреты их семей, "просветив" их норы при помощи радаров. Оказалось, что эти сумчатые "грызуны" живут в гораздо более крупных группах, чем было принято считать.
Янг и ее коллеги открыли один из самых интересных секретов этих причудливых живых существ, изучая структуру кишечника вомбатов, убитых во время случайных столкновений с машинами и грузовиками.
Как отмечает сама Янг, она долгое время не верила в то, что вомбаты действительно могут производить экскременты кубической формы. Поэтому она с радостью откликнулась на предложение Скотта Карвера, биолога из университета Тасмании, присоединиться к раскрытию этой загадки.
Для этого ученые вскрыли несколько умерших животных и проанализировали то, как выглядела перевариваемая ими пища на разных этапах ее обработки в кишечнике. Эти наблюдения раскрыли любопытную вещь — будущие экскременты вомбатов начали приобретать кубическую форму еще до того, как они покидали тело животного, на этапе отвердения жидкой пищевой массы.
Пытаясь понять, с чем это связано, ученые вырезали кусок кишки и раздули его, используя обычный воздушный шарик. Оказалось, что стенки кишечника вомбатов имели крайне необычную структуру — они лучше растягивались в ширину, чем в длину, причем их эластичность плавно менялась, увеличиваясь и уменьшаясь примерно в 2-3 раза.
В результате этого возникала своеобразная гирлянда из "узких" и "широких" сегментов, через которые постепенно проходит перевариваемая пища по мере удаления воды из нее. Когда вся влага исчезает из этой массы, она превращается набор кубов и параллелепипедов.
Как и почему вомбаты приобрели подобную необычную особенность, ученые пока не знают. Как предполагает Карвер, это может быть связано с тем, что вомбаты используют свои экскременты для того, чтобы обмениваться сигналами с сородичами. По его мнению, "лепешки" кубической формы реже теряются и чаще помогают им точнее локализовать положение нор других семей и избегать конфликтов.
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