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Найден перевернувший научные взгляды космический объект
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Найден перевернувший научные взгляды космический объект 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: ESO / Beletsky/ DSS1 + DSS2 + 2MASS
Астрономы Университета Монаша в Австралии обнаружили в галактике Млечный Путь самую старую звезду, возраст которой достигает рекордных 13,5 миллиарда лет. Этот объект возник через примерно 300 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом сообщает издание Science Alert.
По мнению ученых, 2MASS J18082002-5104378 B может быть одной из древнейших звезд во Вселенной. Ее возраст определили по содержанию металлов, которые в ней почти отсутствуют. Металлы и другие элементы тяжелее водорода выбрасывались в межзвездную среду с гибелью самых первых светил, а с каждым новым поколением металличность звезд возрастала. По оценкам, концентрация металлов в 2MASS J18082002-5104378 B примерно в 10 раз ниже, чем у Земли.
Наличие такой звезды в Млечном Пути указывает на то, что галактика старше на 3-5 миллиардов лет, чем считалось ранее. Кроме того, ее масса составляет лишь 10 процентов массы Солнца, что является нижним пределом для сжигания водорода. По мнению ученых, это значит, что самые первые звезды во Вселенной, вероятно, не были сверхмассивными, а образовывались из небольшого количества материала. Такой маленький размер позволяет ей жить, как минимум, несколько десятков миллиардов лет.
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