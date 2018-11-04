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Ученые рассказали о пользе шоколада
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Ученые рассказали о пользе шоколада 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Эрлангена–Нюрнберга выяснили, что входящие в состав шоколада гидрохиноны в сочетании с цинком замедляют процесс старения. Результаты исследований экспертов опубликованы на Phys.org.
По данным специалистов, в процессе объединения цинка и гидрохинона создается комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы.
Как отмечается, этот фермент оказывает антиоксидантное действие.
При этом в результате метаболизма он может замедлить старение организма.
Ранее ученые рассказали о влиянии шоколада на иммунитет человека.
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