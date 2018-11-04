Ученые рассказали о пользе шоколада

Ученые из Университета Эрлангена–Нюрнберга выяснили, что входящие в состав шоколада гидрохиноны в сочетании с цинком замедляют процесс старения. Результаты исследований экспертов опубликованы на Phys.org.

По данным специалистов, в процессе объединения цинка и гидрохинона создается комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы.

Как отмечается, этот фермент оказывает антиоксидантное действие.

При этом в результате метаболизма он может замедлить старение организма.

Ранее ученые рассказали о влиянии шоколада на иммунитет человека.