Излучение мобильника провоцирует рак печени и сердца

Современные смартфоны смертельно опасны для человека, заявили учёные. По их словам, радиоволны могут провоцировать рак печени и сердца. Это касается телефонов, которые используют 2G и 3G.

Масштабное исследование провели американские биологи. Об этом сообщает Национальный институт гигиены окружающей среды США.

В опытах участвовали свыше двухсот лабораторных крыс и мышей. Грызуны жили в клетке, имитирующей воздействие антенн мобильного телефона. А некоторые животные подвергались воздействию радиоволн ещё в утробе.

Разные группы грызунов получали разные дозы облучения. Одни из них жили в таких условиях несколько месяцев, а другие — свыше двух лет. Исследование показало, что у всех мышей образовались злокачественные опухоли. В то же время обнаружился парадоксальный эффект — они жили дольше своих «коллег», укрытых от радиоволн.

Ранее News.ru сообщил, что россияне стали чаще покупать смартфоны дороже 15 тысяч рублей. Средний чек в январе-сентябре текущего года вырос на 20 процентов. Спрос на дорогие смартфоны растёт из-за роста популярности фотографий и видеороликов в социальных сетях. Кроме того, покупатели готовы доплачивать за функциональность и удобство устройств.