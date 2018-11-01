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Излучение мобильника провоцирует рак печени
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Излучение мобильника провоцирует рак печени и сердца 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Современные смартфоны смертельно опасны для человека, заявили учёные. По их словам, радиоволны могут провоцировать рак печени и сердца. Это касается телефонов, которые используют 2G и 3G.
Масштабное исследование провели американские биологи. Об этом сообщает Национальный институт гигиены окружающей среды США.
В опытах участвовали свыше двухсот лабораторных крыс и мышей. Грызуны жили в клетке, имитирующей воздействие антенн мобильного телефона. А некоторые животные подвергались воздействию радиоволн ещё в утробе.
Разные группы грызунов получали разные дозы облучения. Одни из них жили в таких условиях несколько месяцев, а другие — свыше двух лет. Исследование показало, что у всех мышей образовались злокачественные опухоли. В то же время обнаружился парадоксальный эффект — они жили дольше своих «коллег», укрытых от радиоволн.
Ранее News.ru сообщил, что россияне стали чаще покупать смартфоны дороже 15 тысяч рублей. Средний чек в январе-сентябре текущего года вырос на 20 процентов. Спрос на дорогие смартфоны растёт из-за роста популярности фотографий и видеороликов в социальных сетях. Кроме того, покупатели готовы доплачивать за функциональность и удобство устройств.
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