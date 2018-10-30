В Тихом океане растет угроза цунами

Ученые предупредили о растущей угрозе цунами в Тихом океане

Сейсмологи отмечают, что в последние годы в Тихоокеанском регионе участились случаи крупномасштабных и разрушительных локальных цунами, и опасность для Дальнего Востока продолжает существовать, сообщила РИА Новости начальник Центра цунами ФГБУ "Сахалинское УГМС" Татьяна Ивельская

Ранее во вторник сообщалось, что, по данным ученых, свыше 40 мощных цунами обрушились за последние 66 лет на побережье российского Дальнего Востока. В десяти случаях высота волны была более 5 метров, а в 1952, 1963, 1969, 1994, 2006 годах в отдельных пунктах отмечались волны высотой до и более 15 метров.

Локальные цунами участились

"Сейчас участились разрушительные цунами, причем такие, которые происходят вблизи побережья, локальные цунами. Волны достигают высоты 10-15 метров. Участились случаи крупномасштабных и катастрофических цунами. Если раньше подобное происходило раз в 100 лет, то теперь все чаще. Япония, Чили, Соломоновы острова… При этом отмечаются необычные проявления, а также сопутствующие события, например, оползневые цунами", — сказала Ивельская.

По ее словам, поэтому в последнее время сейсмологи уделяют больше внимания подготовке и чаще проводят учения.

"Сейчас существуют новые технологии, есть возможность более точного прогнозирования. Учения "Тихоокеанская волна" — в них принимают участие 46 стран — раньше проходили раз в два года, теперь — каждый год. Мы должны оперативно обрабатывать и использовать поступающую информацию. Сейчас она качественно улучшается: совершенствуется форма ее подачи. С января новая технология будет официально вводиться в использование, а мы уже готовы. Она является хорошим подспорьем для подготовки оперативной информации", — добавила сейсмолог.

Сейчас проходят восьмые международные учения "Тихоокеанская волна-2018", их целью является проверка готовности систем предупреждения о цунами к реагированию на национальном уровне. Они стартовали в Тихоокеанском регионе 1 сентября и продлятся до 20 ноября. Российская Система предупреждения о цунами присоединилась к учениям 30 октября. Страны-участники в рамках учений выбирают один из семи сценариев, основанных на реальных событиях, и проводят тренировки на местах.

Угроза остается

В истории России самое разрушительное цунами произошло в Северо-Курильске в 1952 году. Тогда огромными волнами практически был уничтожен город весь город, военно-морская база на острове Шумшу, а также ряд более мелких населенных пунктов на тихоокеанском побережье Северных Курил и Камчатки. Высота волн достигала 15-18 метров, погибло несколько тысяч человек.

"Такие мощные землетрясения и следующие за ними цунами, как в 1952 году, редки и обычно происходят с периодичностью в несколько десятилетий, могут случаться раз в 50 лет. Поэтому угроза для Дальнего Востока, конечно, продолжает существовать. Поэтому службу предупреждения цунами и создали — катастрофа в Северо-Курильске стала отправной точкой", — сказала Ивельская.

По ее словам, сейчас специалисты могут выпускать быстрое предупреждение о цунами.

"Но быстрее, чем, например, за 1 минуту, выдать предупреждение невозможно — землетрясение нужно зарегистрировать, определить его параметры. Сейсмологу дается несколько минут в зависимости от того, где находится очаг сейсмособытия. Станция в Южно-Сахалинске, например, гарантирует, что выдаст информацию при землетрясении на расстоянии в 1 тысячи километров от города за 10 минут", — отметила специалист.

Когда бежать на возвышенность

Ивельская рассказала, что если землетрясение происходит у Японских островов, то запас времени для того, чтобы выдать предупреждение для Курил, достаточно большой.

"А если сейсмособытие происходит у Курильских островов, то тревога может не успеть. Поэтому местных жителей всегда учат: почувствовал землетрясение — беги на возвышенность. В Японии была ситуация, когда волна пришла за 5 минут, и не успели", — отметила сейсмолог.

По словам Ивельской, при неблагоприятном расположении эпицентра землетрясения может не успеть даже самая современная аппаратура.