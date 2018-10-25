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Египтяне раскопали зал фараона Рамзеса
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Египтяне раскопали зал фараона Рамзеса 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Египетские археологи обнаружили в пригороде Каира — эль-Матарии — древний зал эпохи правления фараона Рамзеса Второго. Сооружение хорошо сохранилось и считается важной находкой, заявил глава экспедиции Мамдух ад-Дамати.
По оценкам историков, монарх руководил Древним Египтом в период с 1279 до 1213 года д.н.э. Помещение использовалось доисторическим царём для особых церемоний. Учёные нашли на месте раскопок развалины кирпичной стены, сосуды из глины и каменные таблички с иероглифами, сообщает РИА Новости.
Известно, что Рамзес (Рамсес) Второй (современники называли правителя «Фараон чудес», «Царь-солнце» и «Царь царей») укрепил авторитет страны победами, завоеваниями и освоением новых территорий. По легенде, представитель XIX-й династии жил дольше 100 лет, 67 из которых руководил государством. У него было около 100 детей от 60 жен.
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