В человеческих клетках нашли новую структуру

Биологи обнаружили у клеток человека ранее неизвестный механизм крепления к внешней среде. В отличие от других, эти контакты не разрушаются при делении. Это может решить давнюю проблему соединения с внеклеточными структурами во время размножения. Результаты опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Клетки в организме окружены сетевидной структурой — внеклеточным матриксом. Для прикрепления к нему на поверхности клеток есть специальные рецепторные молекулы, которые управляют крупными белковыми комплексами внутри самих клеток. Эти системы называются фокальными контактами и соединяют внутреннюю среду клетки с внешней. Они представляют собой часть многих сигнальных путей, позволяя им взаимодействовать с окружением, например, реагировать на механическое напряжение.

В новой работе ученые из Швеции и Великобритании нашли новый тип фокального контакта. Составляющие его молекулы не похожи на те, что образуют другие известные контакты соединения. Авторы обращают внимание на одно важное отличие нового типа — эти контакты, в отличие от других, не растворяются при делении клеток. Также авторы показали, что новые фокальные контакты управляют способностями получающихся в результате деления клеток занять правильное положение. Они подтвердили свою гипотезу, нарушив работу структуры, в результате чего клетки теряли «память» о пространственном расположении исходного объекта и занимали не оптимальные места.