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В человеческих клетках нашли новую структуру
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В человеческих клетках нашли новую структуру 

Индикатор 5 часов назад
Фото: John Lock
Биологи обнаружили у клеток человека ранее неизвестный механизм крепления к внешней среде. В отличие от других, эти контакты не разрушаются при делении. Это может решить давнюю проблему соединения с внеклеточными структурами во время размножения. Результаты опубликованы в журнале Nature Cell Biology.
Клетки в организме окружены сетевидной структурой — внеклеточным матриксом. Для прикрепления к нему на поверхности клеток есть специальные рецепторные молекулы, которые управляют крупными белковыми комплексами внутри самих клеток. Эти системы называются фокальными контактами и соединяют внутреннюю среду клетки с внешней. Они представляют собой часть многих сигнальных путей, позволяя им взаимодействовать с окружением, например, реагировать на механическое напряжение.
В новой работе ученые из Швеции и Великобритании нашли новый тип фокального контакта. Составляющие его молекулы не похожи на те, что образуют другие известные контакты соединения. Авторы обращают внимание на одно важное отличие нового типа — эти контакты, в отличие от других, не растворяются при делении клеток. Также авторы показали, что новые фокальные контакты управляют способностями получающихся в результате деления клеток занять правильное положение. Они подтвердили свою гипотезу, нарушив работу структуры, в результате чего клетки теряли «память» о пространственном расположении исходного объекта и занимали не оптимальные места.
«Наши открытия ставят много новых и важных вопросов о распространенности и функциях этих структур, — говорит руководитель исследования Стаффан Стремблад (Staffan Strömblad) из Каролингского института (Швеция). — Мы считаем, что они участвуют и в других процессах, помимо клеточного деления, но это еще предстоит выяснить».
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