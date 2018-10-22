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Почему британский ученый «уменьшил» размеры России
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Joinfo: Британский ученый «уменьшил» размеры России 

ИноСМИ 54 минуты назад
Фото: © flickr.com, rogiro
Ученый-климатолог Нил Кай из британской метеорологической службы «Мет оффис» (Met Office) уверен, что существующие карты мира не отражают реального положения вещей. Так, Африка на карте меньше США или России, а Гренландия меньше Австралии. На самом деле, утверждает исследователь, дела обстоят совершенно иначе, пишет Joinfo.
Кай создал двухмерную карту, которая, по его мнению, позволяет получить более точную информацию о масштабах стран и континентов мира. Кай полагает, что привычные карты, которыми сегодня пользуется человечество, искажают реальную картину мира. Все дело в творении фламандского картографа и геолога Герарда Меркатора, который в 16 веке разработал картографическую проекцию, ставшую основой для дальнейшего создания карт. Проекция Меркатора отлично передает очертания морей, океанов и материков. Однако в ней существенно «хромает» масштабирование.
При переносе трехмерного изображения на плоскую поверхность происходит сдвиг проекции, из-за чего на разных участках карты получается разные показатели масштабирования. Так, в районе экватора эти показатели наиболее точные, а чем дальше к полюсам, тем сильнее искажение. В действительности, сферическое изображение очень сложно без искажения перенести на карту.
Именно поэтому, уверен Кай, Гренландия, которая в реальности в три раза меньше по площади, чем Австралия, на карте выглядит более чем вдвое больше. Таким образом, в двухмерном варианте климатолога не только Австралия выглядит гораздо меньшей по площади, чем на самом деле, но и Канада, и Россия, и другие страны.
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