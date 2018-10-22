В соли нашли опасный инородный элемент

Опасный инородный элемент нашли в поваренной соли

Производители из 16 стран мира предоставили продукт на исследование. Наиболее опасными оказались добавки из стран Азии.

Южнокорейские ученые провели анализ нескольких образцов обычной пищевой соли. В 36 из 39 они обнаружили микропластик.

Примеры продукта были взяты у производителей из 16 стран мира. Каменная и морская соль также были представлены среди образцов, и в морской инородных частиц оказалось больше — 1674 на килограмм.

В целом же, самое большое содержание микропластика было выявлено учеными в соли, прибывшей из стран Азии — Индонезия «предоставила» на исследования 13629 частиц. Данные исследования опубликовал портал ACS Publications.

Ранее ученым удалось развенчать миф о вреде соли. Канадские исследователи выявили, что умеренное употребление продукта полезно для сердечно-сосудистой системы человека. В исследовании приняли участие более 90 тысяч человек из 18 стран.