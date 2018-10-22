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В соли нашли опасный инородный элемент
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Опасный инородный элемент нашли в поваренной соли 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: pixabay
Производители из 16 стран мира предоставили продукт на исследование. Наиболее опасными оказались добавки из стран Азии.
Южнокорейские ученые провели анализ нескольких образцов обычной пищевой соли. В 36 из 39 они обнаружили микропластик.
Примеры продукта были взяты у производителей из 16 стран мира. Каменная и морская соль также были представлены среди образцов, и в морской инородных частиц оказалось больше — 1674 на килограмм.
В целом же, самое большое содержание микропластика было выявлено учеными в соли, прибывшей из стран Азии — Индонезия «предоставила» на исследования 13629 частиц. Данные исследования опубликовал портал ACS Publications.
Ранее ученым удалось развенчать миф о вреде соли. Канадские исследователи выявили, что умеренное употребление продукта полезно для сердечно-сосудистой системы человека. В исследовании приняли участие более 90 тысяч человек из 18 стран.
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