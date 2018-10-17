Выжить в хаосе: есть ли шанс спасти планету

— Вы недавно участвовали в обсуждениях вопросов изменения климата по линии ООН. Не считаете ли разговоры о глобальном потеплении нагнетанием и выбиванием денег — в том числе псевдоэкологами?

— Мне кажется, мы должны думать о другом. А вдруг это на самом деле так, как нам говорят сегодня ученые? И завтра будет сложно — или вообще невозможно — что-либо сделать? Конечно, мы понимаем, что в ряде стран идет борьба за бюджеты, в других — вообще за выживание, и это понятно.

Кстати, президент США , можно сказать, отвергает нарастание проблемы изменения климата в будущем, хотя многие известные американские политики — будь то Альберт Гор или бывший госсекретарь Джон Керри , возглавляющий один из крупнейших фондов — не отмахиваются.

Посмотрите на катастрофы, связанные с ураганами, пожарами, другими природными в Америке, — они нарастают. И игнорировать такую ситуацию — наверное, надо быть совсем уже близоруким.

Приведу, наверное, самый наглядный пример из моей жизни. Я родился и вырос в Москве . В свое время с октября по конец апреля мы катались на улице на коньках! Сегодня, если будет благоприятная погода будет, то на естественном льду в Москве можно кататься, может быть, один месяц. В остальное время это невозможно.

Мой друг Льюис Пью, пловец-экстремал полгода назад рассказывал мне, что шесть лет назад плавал в том же месте, в то же время в Арктике. И за эти шесть лет температура воды поднялась на шесть градусов. Это ведь не просто цифра. По предсказаниям некоторых ученых, через 20 лет в Арктике не будет льда. Буквально недавно Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выпустила доклад. По расчетам, при потеплении атмосферы на 1,5 градуса лед в Северном Ледовитом океане будет таять летом раз в столетие. И раз в десятилетие — при повышении еще всего лишь на полградуса, до 2 градусов. При этом эксперты называют Арктику одним из регионов, где эффекты от потепления наиболее ярко выражены.

А это со временем изменит многое: изменятся течения, начнет таять Гренландия, вечная мерзлота. И какие проблемы вскроются — мы даже представить себе не можем.

Так что, да, сегодня время задуматься о будущем планеты, а не о каких-то политических, межнациональных и других конфликтах. И привлечение известных людей, которые и понимают это, и работают над экологическими проблемами — как раз шанс начать движение к единению, а не к конфликтам.

— Вы общались с коллегами из зарубежных государств. Не выдвигались ли какие-то тревожные инициативы? Не смотрят ли на русских косо?

— Сначала приведу другой пример. Перед Нью-Йорком я участвовал в ежегодной большой конференции в Норвегии — с участием правительств арктических государств и общественных. Конференция была связана с будущим Норвегии и мира в целом. Норвегия — одна из самых чистых экологически стран в мире, там у каждого дома стоят девять контейнеров, в которые собирают и сортируют мусор. Там о сохранении природы задумались давно. Но даже одна такая страна, какой бы экологичной она не была, не сможет выжить в общем хаосе. Поэтому они толкают вперед региональные и международные инициативы.

К сожалению, сейчас в бюджетах многих государств большая доля приходится на милитаризацию, на развитие промышленного потенциала и так далее, но не на сбалансированное развитие, уже не сохранение, а спасение природы, которая не выдерживает нагрузок и которой индустриализация бросила вызов.

Ни на этой конференции, ни в Нью-Йорке никакой агрессии не было. Люди понимают, что сегодня это одна из главных задач. Понимают, что двигаться вперед непросто. У нас сложились хорошие, дружеские отношения, например, с Эриком Солхеймом (исполнительный директор ЮНЕП — «Газета.Ru»).

Мы поговорили в Нью-Йорке в Патрицией Эспиноза (исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН по изменению климата. — «Газета.Ru»), она тоже поддерживает все инициативы, которые мы сегодня предлагаем и Организации Объединенных Наций, и мировому сообществу. Вне зависимости от политических отношений, опыт, который есть в других странах, мы должны, обобщать, обсуждать, принимать как стандарты в жизни. Мне кажется, то, что требует понимания всех, кто живет на планете сегодня, никак не меньше.

— На форуме «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России» будет обсуждаться развитие экотуризма. С учетом того, что экологи бьют тревогу о таянии ледников, нужно ли развивать туристический потенциал русской Арктики? Не лучше ли оставить эти земли нетронутыми, как и другие заповедные зоны?

— Развитие туризма — общемировая тенденция, плюс отличный бизнес. Люди хотят путешествовать, видеть то, что раньше было недоступно. Потенциал есть: российские ледоколы забронированы туристами на месяцы вперед, несмотря на дороговизну. А есть ведь и другие направления.

Да, я думаю, что с учетом всех необходимых норм предосторожности, связанных прежде всего с принципом «не навреди», конечно, это направление нужно развивать обязательно. Арктический туризм может быть связан и с более глубоким пониманием людей всего, что происходит с природой и давлением человека на нее. Заниматься надо серьезно, профессионально, по современным стандартам на уровне правительства и заинтересованных регионов.

Россия, наверное, имеет самый большой потенциал развития экотуризма. Мало того, выдвигается предложения и о создании специального, так скажем, управленческого органа. Помимо просвещения и получения впечатлений, это ведь и наполнение бюджета, и рабочие места. Людей природа привлекает больше, чем что-то другое.

— Видите ли возможность восстановления первозданной природы в Арктике?

Министерство обороны уделяет первостепенное значение уборке Арктики, президент уже не раз об этом говорил. И большой бизнес, подтягивается — например, у « Норильского никеля » целая программа нацелена на то, чтобы сделать производства экологически дружелюбными. В советское время об этом никто не думал. На Крайнем Севере производства строились без учета любого стандарта экологической безопасности, некоторые районы превращены в свалки отходов. За это мы, как государство, расплачиваемся. Поэтому если не воссоздадим, то надо сохранить в чистоте, что есть.

— Вы упомянули бюджеты. Приводились ли какие-то суммы, необходимые, например, для уборки Арктики (не только в России)?

— Есть разные оценки. МГЭИК, например, называет необходимые инвестиции в области энергетики для ограничения потепления — от $180 млрд до $1,8 трлн. И это только в энергетике!

Любых денег всегда недостаточно, государственных — уж точно. В мире работает много фондов, задействованы местные сообщества. Но в любом случае это не то, что может спасти природу в будущем, если не будет активного и понятного участия государств — всех, которые существуют на планете. Конечно, надо понимать, что требуются стратегия и гигантские финансовые вложения, в том числе в области энергосбережения, развития производств и так далее. В свое время такое развитие привело к комфорту, к какому-то сиюминутному успеху. А сегодня мы понимаем, что пластик — это один из самых больших вызовов природе. И с сожалением стоит признать, без денег, без участия всех правительств такую общую программу сделать невозможно.

Но и сложа руки сидеть нельзя. Мне кажется, одно из важных направлений для привлечения и простых, и известных людей — спорт для экологии. Нужно вовлечение известных людей, чтобы сдвинуть дело.

— Вы приглашаете звезд на хоккейный матч на Северном полюсе. Кто уже дал согласие?

— Мы сейчас только формируем команды. На самом деле, это не так просто. Мы хотим видеть в команде известных людей, которые могут своим авторитетом донести до правительств важность проблемы, которая должна объединить нас всех на планете. Иначе ничего хорошего у нас у всех не получится. Могу сказать, что одним из первых нас поддержал Ватикан.

Недавно я вручил майку и клюшку Папе Римскому, он согласился благословить эту игру, стать почетным капитаном одной из команд. Естественно, инициативу поддержал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш — для ООН это мероприятие будет одним из ключевых в следующем году. Князь Монако Альбер со своим экологическим фондом поддержали, и князь будет тренироваться.

Совсем недавно разговаривал с Ди Каприо. Единственная проблема, что он не играет в хоккей, но вроде начал кататься потихоньку. Здесь не важно качество игры — одно участие в этом должно быть знаком.

Поддержал и бывший госсекретарь США Джон Керри — он учился в университете в Бостоне и в свое время играл в хоккей.