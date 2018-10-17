Выжить в хаосе: есть ли шанс спасти планету 

Ураганы, лесные пожары, наводнения — это только предвестники глобального изменения климата. Ждет ли нас апокалипсис всего лишь от таяния арктических льдов? Может ли одна страна оставаться «зеленым» островком среди экологического хаоса? Ради чего Леонардо Ди Каприо может встать на коньки? Об этом «Газете.Ru» рассказал прославленный хоккеист, депутат Госдумы и посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов.
— Вы недавно участвовали в обсуждениях вопросов изменения климата по линии ООН. Не считаете ли разговоры о глобальном потеплении нагнетанием и выбиванием денег — в том числе псевдоэкологами?
— Мне кажется, мы должны думать о другом. А вдруг это на самом деле так, как нам говорят сегодня ученые? И завтра будет сложно — или вообще невозможно — что-либо сделать? Конечно, мы понимаем, что в ряде стран идет борьба за бюджеты, в других — вообще за выживание, и это понятно.
Кстати, президент США, можно сказать, отвергает нарастание проблемы изменения климата в будущем, хотя многие известные американские политики — будь то Альберт Гор или бывший госсекретарь Джон Керри, возглавляющий один из крупнейших фондов — не отмахиваются.
Посмотрите на катастрофы, связанные с ураганами, пожарами, другими природными в Америке, — они нарастают. И игнорировать такую ситуацию — наверное, надо быть совсем уже близоруким.
Приведу, наверное, самый наглядный пример из моей жизни. Я родился и вырос в Москве. В свое время с октября по конец апреля мы катались на улице на коньках! Сегодня, если будет благоприятная погода будет, то на естественном льду в Москве можно кататься, может быть, один месяц. В остальное время это невозможно.
Мой друг Льюис Пью, пловец-экстремал полгода назад рассказывал мне, что шесть лет назад плавал в том же месте, в то же время в Арктике. И за эти шесть лет температура воды поднялась на шесть градусов. Это ведь не просто цифра. По предсказаниям некоторых ученых, через 20 лет в Арктике не будет льда. Буквально недавно Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выпустила доклад. По расчетам, при потеплении атмосферы на 1,5 градуса лед в Северном Ледовитом океане будет таять летом раз в столетие. И раз в десятилетие — при повышении еще всего лишь на полградуса, до 2 градусов. При этом эксперты называют Арктику одним из регионов, где эффекты от потепления наиболее ярко выражены.
А это со временем изменит многое: изменятся течения, начнет таять Гренландия, вечная мерзлота. И какие проблемы вскроются — мы даже представить себе не можем.
Так что, да, сегодня время задуматься о будущем планеты, а не о каких-то политических, межнациональных и других конфликтах. И привлечение известных людей, которые и понимают это, и работают над экологическими проблемами — как раз шанс начать движение к единению, а не к конфликтам.
— Вы общались с коллегами из зарубежных государств. Не выдвигались ли какие-то тревожные инициативы? Не смотрят ли на русских косо?
— Сначала приведу другой пример. Перед Нью-Йорком я участвовал в ежегодной большой конференции в Норвегии — с участием правительств арктических государств и общественных. Конференция была связана с будущим Норвегии и мира в целом. Норвегия — одна из самых чистых экологически стран в мире, там у каждого дома стоят девять контейнеров, в которые собирают и сортируют мусор. Там о сохранении природы задумались давно. Но даже одна такая страна, какой бы экологичной она не была, не сможет выжить в общем хаосе. Поэтому они толкают вперед региональные и международные инициативы.
К сожалению, сейчас в бюджетах многих государств большая доля приходится на милитаризацию, на развитие промышленного потенциала и так далее, но не на сбалансированное развитие, уже не сохранение, а спасение природы, которая не выдерживает нагрузок и которой индустриализация бросила вызов.
Ни на этой конференции, ни в Нью-Йорке никакой агрессии не было. Люди понимают, что сегодня это одна из главных задач. Понимают, что двигаться вперед непросто. У нас сложились хорошие, дружеские отношения, например, с Эриком Солхеймом (исполнительный директор ЮНЕП — «Газета.Ru»).
Мы поговорили в Нью-Йорке в Патрицией Эспиноза (исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН по изменению климата. — «Газета.Ru»), она тоже поддерживает все инициативы, которые мы сегодня предлагаем и Организации Объединенных Наций, и мировому сообществу. Вне зависимости от политических отношений, опыт, который есть в других странах, мы должны, обобщать, обсуждать, принимать как стандарты в жизни. Мне кажется, то, что требует понимания всех, кто живет на планете сегодня, никак не меньше.
— На форуме «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России» будет обсуждаться развитие экотуризма. С учетом того, что экологи бьют тревогу о таянии ледников, нужно ли развивать туристический потенциал русской Арктики? Не лучше ли оставить эти земли нетронутыми, как и другие заповедные зоны?
— Развитие туризма — общемировая тенденция, плюс отличный бизнес. Люди хотят путешествовать, видеть то, что раньше было недоступно. Потенциал есть: российские ледоколы забронированы туристами на месяцы вперед, несмотря на дороговизну. А есть ведь и другие направления.
Да, я думаю, что с учетом всех необходимых норм предосторожности, связанных прежде всего с принципом «не навреди», конечно, это направление нужно развивать обязательно. Арктический туризм может быть связан и с более глубоким пониманием людей всего, что происходит с природой и давлением человека на нее. Заниматься надо серьезно, профессионально, по современным стандартам на уровне правительства и заинтересованных регионов.
Россия, наверное, имеет самый большой потенциал развития экотуризма. Мало того, выдвигается предложения и о создании специального, так скажем, управленческого органа. Помимо просвещения и получения впечатлений, это ведь и наполнение бюджета, и рабочие места. Людей природа привлекает больше, чем что-то другое.
— Видите ли возможность восстановления первозданной природы в Арктике?
— Министерство обороны уделяет первостепенное значение уборке Арктики, президент уже не раз об этом говорил. И большой бизнес, подтягивается — например, у «Норильского никеля» целая программа нацелена на то, чтобы сделать производства экологически дружелюбными. В советское время об этом никто не думал. На Крайнем Севере производства строились без учета любого стандарта экологической безопасности, некоторые районы превращены в свалки отходов. За это мы, как государство, расплачиваемся. Поэтому если не воссоздадим, то надо сохранить в чистоте, что есть.
— Вы упомянули бюджеты. Приводились ли какие-то суммы, необходимые, например, для уборки Арктики (не только в России)?
— Есть разные оценки. МГЭИК, например, называет необходимые инвестиции в области энергетики для ограничения потепления — от $180 млрд до $1,8 трлн. И это только в энергетике!
Любых денег всегда недостаточно, государственных — уж точно. В мире работает много фондов, задействованы местные сообщества. Но в любом случае это не то, что может спасти природу в будущем, если не будет активного и понятного участия государств — всех, которые существуют на планете. Конечно, надо понимать, что требуются стратегия и гигантские финансовые вложения, в том числе в области энергосбережения, развития производств и так далее. В свое время такое развитие привело к комфорту, к какому-то сиюминутному успеху. А сегодня мы понимаем, что пластик — это один из самых больших вызовов природе. И с сожалением стоит признать, без денег, без участия всех правительств такую общую программу сделать невозможно.
Но и сложа руки сидеть нельзя. Мне кажется, одно из важных направлений для привлечения и простых, и известных людей — спорт для экологии. Нужно вовлечение известных людей, чтобы сдвинуть дело.
— Вы приглашаете звезд на хоккейный матч на Северном полюсе. Кто уже дал согласие?
— Мы сейчас только формируем команды. На самом деле, это не так просто. Мы хотим видеть в команде известных людей, которые могут своим авторитетом донести до правительств важность проблемы, которая должна объединить нас всех на планете. Иначе ничего хорошего у нас у всех не получится. Могу сказать, что одним из первых нас поддержал Ватикан.
Недавно я вручил майку и клюшку Папе Римскому, он согласился благословить эту игру, стать почетным капитаном одной из команд. Естественно, инициативу поддержал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш — для ООН это мероприятие будет одним из ключевых в следующем году. Князь Монако Альбер со своим экологическим фондом поддержали, и князь будет тренироваться.
Совсем недавно разговаривал с Ди Каприо. Единственная проблема, что он не играет в хоккей, но вроде начал кататься потихоньку. Здесь не важно качество игры — одно участие в этом должно быть знаком.
Поддержал и бывший госсекретарь США Джон Керри — он учился в университете в Бостоне и в свое время играл в хоккей.
На политическом уровне инициативу поддерживают все страны, прилегающие к Арктике. Мы еще формируем стратегию приглашения: одна страна — один участник. И там будем смотреть, как это все будет продвигаться. Но могу говорить, что от тех, к кому обращаемся, ни от кого не услышали отказа. Мои коллеги-хоккеисты, естественно, все в полной готовности. Надо просто будет понять, кто сможет в конкретный месяц в следующем году, прибыть на матч. Кстати, Патриарх Всея Руси Кирилл совсем недавно прислал благословение этому мероприятию. Так что мы получили «зеленый свет» нашим планам со всех сторон, что очень важно.