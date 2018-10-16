Древнейшие следы сложных организмов нашли в Сибири

Исследователи, представляющие Калифорнийский университет в Риверсайде, обнаружили древнейшие следы жизнедеятельности животных, оставленные, по меньшей мере, за 100 миллионов лет до Кембрийского взрыва. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Ученые искали молекулярные свидетельства жизни в отложениях неопротерозойской эры.

Образцы древних пород были найдены в Индии, Сибири и Омане. Анализы показали наличие стероидных соединений, которые могли оставить только губки — одни из самых ранних форм жизни на Земле. При этом тела самих губок за прошедшие миллионы лет разрушились без следа.