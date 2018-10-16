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Древнейшие следы сложных организмов нашли в Сибири
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Древнейшие следы сложных организмов нашли в Сибири 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Исследователи, представляющие Калифорнийский университет в Риверсайде, обнаружили древнейшие следы жизнедеятельности животных, оставленные, по меньшей мере, за 100 миллионов лет до Кембрийского взрыва. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Ученые искали молекулярные свидетельства жизни в отложениях неопротерозойской эры.
Образцы древних пород были найдены в Индии, Сибири и Омане. Анализы показали наличие стероидных соединений, которые могли оставить только губки — одни из самых ранних форм жизни на Земле. При этом тела самих губок за прошедшие миллионы лет разрушились без следа.
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