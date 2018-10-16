Древний тайник найден на побережье Эгейского моря

В городе Александра Македонского найден древний тайник

Турции на побережье Эгейского моря фермер при проведении земляных работ случайно обнаружил глиняное хранилище, в котором находились хорошо сохранившиеся 1500-летние сельскохозяйственные и столярные инструменты.

Находка была сделана на территории древнего города Александрия Троадская на северо-западе страны в провинции Чанаккале. Об этом сообщает The History Blog. Фермер откопал на своем поле массивное хранилище, датируемое V-VI веком нашей эры.

Внутри находились железные и бронзовые инструменты, предназначенные для проведения сельскохозяйственных работ, изготовления столярных изделий и других инструментов.

В частности, найдены скребки, лопаты, плуги и даже древние шлифовальные машины и дрели. Артефакты датируются поздней римской и ранней византийской эпохой.