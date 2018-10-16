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Древний тайник найден на побережье Эгейского моря
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В городе Александра Македонского найден древний тайник 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Canakkale Culture and Tourism
В Турции на побережье Эгейского моря фермер при проведении земляных работ случайно обнаружил глиняное хранилище, в котором находились хорошо сохранившиеся 1500-летние сельскохозяйственные и столярные инструменты.
Находка была сделана на территории древнего города Александрия Троадская на северо-западе страны в провинции Чанаккале. Об этом сообщает The History Blog. Фермер откопал на своем поле массивное хранилище, датируемое V-VI веком нашей эры.
Внутри находились железные и бронзовые инструменты, предназначенные для проведения сельскохозяйственных работ, изготовления столярных изделий и других инструментов.
В частности, найдены скребки, лопаты, плуги и даже древние шлифовальные машины и дрели. Артефакты датируются поздней римской и ранней византийской эпохой.
Место для строительства Александрии Троадской было выбрано по указанию Александра Македонского во время его похода на восток. Город был выстроен позже — при Антигоне и Лисимахе. Это был процветающий порт с населением около 100 тысяч человек.
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