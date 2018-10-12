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У лун могут быть собственные спутники
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У лун могут быть собственные спутники 

Индикатор + ещё 3 1 час назад
Фото: Philip Cruden/JLP-Caltech
Астрономы пришли к выводу, что в некоторых редких случаях вокруг спутников экзопланет могут существовать собственные спутники. Результаты их работы опубликованы на сервере arXiv.org.
Прогресс в космических телескопах и обнаружение большого количества экзопланет заставляют ученых пересматривать взгляды на возможные конфигурации планетарных систем. В частности, раньше никто не даже не предполагал, что на близких к звездам орбитах могут существовать подобные Юпитеру планеты-гиганты. Однако оказалось, что такие объекты весьма распространены во Вселенной.
Сейчас астрономы задумываются над тем, есть ли у экзопланет спутники. Сейчас ни одного подобного тела не обнаружено, хотя наблюдения показывают, что как минимум в одном случае такое вполне вероятно. Спутники представляют большой интерес для астробиологии. Дело в том, что на спутниках у планет-гигантов, которые находятся на орбитах, относительно близких к звездам, могут быть условия, которые напоминают земные — то есть темперетура, при которой вода может оставаться жидкой, и мощное магнитное поле от большой планеты.
В новой работе астрономы задаются вопросом, могут ли тела продолжительное время находится на орбитах вокруг лун экзопланет. Такие тела авторы называют сублунами. Пространство орбитальных параметров для устойчивых орбит таких объектов весьма мало, так как они должны находится достаточно близко к луне, чтобы не стать спутником планеты, но достаточно далеко, чтобы орбита была устойчивой. В результате ученые приходят к выводу, что это возможно, хотя вероятность существования таких сублун невелика. Более того, теоретически небольшие сублуны могут существовать и в Солнечной системе. Подходящими параметрами обладают системы Земля — Луна, Юпитер — Каллисто, Сатурн — Титан и Сатурн — Япет.
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