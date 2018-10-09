Учёным удалось снять на видео уникальное создание

Уникальное морское животное впервые удалось снять учёным на видеокамеру. Угорь-пеликан относится к подотряду мешкоротовидных рыб, таинственное существо обитает на глубине трёх тысяч метров, именно поэтому специалистам ранее не удавалось его тщательно исследовать. На кадрах видно, как голова угреобразного создания в один момент раздувается и становится похожа на шар. Представители этого вида рыб не имеют чешуи и рёбер, кости черепа сильно редуцированы или практически отсутствуют, что и позволяет угрю изменять форму головы, фактически превращая её в мешок.