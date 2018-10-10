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Найдена гробница «хранителя тайн фараона»
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Найдена 4500-летняя гробница «хранителя тайн фараона» 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Live Science
Чешские археологи при раскопках около египетской пирамиды в Абусире обнаружили древнее захоронение, которое принадлежало единственному другу и хранителю тайн фараона.
Как сообщает Live Science, открытие совершила миссия Чешского института египтологии в Праге. Комплекс возрастом около 4500 лет состоит из небольшого храма и гробницы, которая была разграблена еще в древности. До наших дней дошли статуи и иероглифические надписи, которые удалось расшифровать.
Гробница принадлежала жрецу по имени Кайрес. Тексты гласят, что он был "единственным другом фараона" и "хранителем тайны Утреннего дома" — места, где фараон одевался и завтракал.
Археологи не уверены, какого именно правителя упоминает надпись. Об этом можно судить лишь по косвенным признакам. Так, гробница находится около пирамиды фараона Нефериркара (примерно 2446-2438 гг. до н.э.)
Кроме того, в текстах указан статус Кайреса. В частности, он был инспектором жрецов, которые служили в пирамидальных комплексах Нефериркара и его предшественника фараона Сахура.
Он также был управляющим делами правителя и "всего Дома Жизни", предположительно, королевской библиотеки. В ней хранилась коллекция научных папирусов.
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