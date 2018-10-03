Полярники показали реакцию лапши на мороз

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Скорость замерзания лапши в Антарктиде удивила экспериментаторов 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Любопытную фотографию опубликовали сотрудники франко-итальянской антарктической станции «Конкордия». Группа исследователей живёт в Антарктиде в сложнейших условиях: люди по четыре месяца не видят солнца и выживают при температуре от -60 до -80 градусов по Цельсию. Таким образом Европейское агентство исследует последствия длительного нахождения человека в условиях космического полёта.
Доктор Кармен Поссинг (Carmen Possnig) недавно прибыла на станцию для изучения влияния экстремальных температур на тело человека и решила поставить необычный эксперимент. Девушка заварила лапшу быстрого приготовления и вынесла её на мороз. Лапше хватило две минуты при температуре -60, чтобы замёрзнуть вместе с ложкой, буквально зависнув в воздухе.
ridus.ru
На этот эффектный эксперимент исследовательницу вдохновил кадр, сделанный в городе Йеллоунайф, Канада. Там лапша замёрзла вместе с палочками при температуре -30.
ridus.ru
За жизнью сотрудников арктической станции можно следить через их блог, куда они регулярно выкладывают живописные фотографии, пронизанные почти космической свежестью.
ridus.ru
Например, очень эффектные снимки получаются, когда учёные «Конкордии» выплёскивают в морозный воздух горячую воду, и та замерзает в полёте.
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