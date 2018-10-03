В Египте нашли стелу с изображением фараона

В Египте нашли стелу с изображением Сети I

Археологическая миссия министерства по делам древностей Египта при проведении восстановительных работ в древнем храме в Ком-Омбо обнаружила две стелы из известняка с изображениями фараонов.

Как сообщает Egypt Today, находка была сделана в мухафазе Асуан примерно в 50 км от одноименного города. Объединяет стелы то, что они покрыты рельефными изображениями и иероглифическими надписями. Однако находки относятся к разным периодам времени.

Так, на одной из стел изображен фараон Сети I, правивший приблизительно в 1290-1279 годах до н.э. Он был сыном Рамсеса I и царицы Ситры. Сети I являлся вторым представителем фараонов XIX династии.

Он изображен стоящим перед богами Себеком и Гором, над которыми парит символ бога Ра — крылатое солнце. Высота объекта составляет 2,3 метра, ширина — 1,06 метра, толщина — 30 см.

На второй стеле изображен Птолемей IV, который правил Египтом с 221 по 204 годы до н.э. Она была расколота на несколько частей, но археологам удалось ее восстановить.

Высота стелы составляет 3,26 метра, ширина — 1,16 метра, толщина — около 30 сантиметров. Фараон изображен в образе бога Гора, рядом с ним высечено изображение его жены Арсинои.

К слову, иероглифическая надпись на стеле Сети I насчитывает 26 строк. В тексте упоминается последний фараон XVIII династии Хоремхеб, правивший приблизительно с 1319 по 1292 годы до н.э. Надпись на второй стеле состоит из 28 строк.