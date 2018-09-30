Британские ученые обнаружили угрозу экологии в окурках

Исследователи британской экологической организации "Сохраним Британию чистой" (Keep Britain Tidy) предупредили о "резком воздействии" курения на экологию. Об исследовании организации рассказал таблоид Daily Mail.

В исследовании отмечается, что курильщики часто выбрасывают окурки в ливневые канализации. При этом, по данным исследователей, в сигаретных фильтрах может содержаться пластик, и они могут проходить через систему очистки воды и попадать в мировой океан.

По подсчетам ученых, один окурок на литр воды является серьезной угрозой для рыбы из-за своей токсичности. При этом, говорится в исследовании, в прошлом месяце 3,6 млн курильщиков признались, что выбрасывали окурки в ливневки.

"Нам необходимо убедиться, что курильщики понимают, что это оказывает прямое и очень серьезное влияние на дикую природу", — заключила глава организации Эллисон Огден-Ньютон.

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