Археологи нашли сокровища железного века

На датском острове Хьярнё обнаружено большое захоронение драгоценностей, многие из которых сделаны из чистого золота.

В 536 году нашей эры в Эль-Сальвадоре произошло извержение вулкана. Сложно сказать, что случилось потом: по одной из гипотез это привело к серьезным, но кратковременным изменениям климата, которые ощущались по всему Северному полушарию. В Северной Европе это вылилось в череду холодных лет и неурожаев.

Во многих римских источниках сказано, что Солнце было темным круглые сутки, и, согласно «Сирийской хронике», написанной Захарией Митиленским из Греции , люди впадали в глубокое отчаяние.

Гренландские ледяные керны точно указывают, что извержение произошло именно в 536 году — именно тогда были захоронены сокровища, которые по всей Скандинавии обнаруживают археологи-любители, среди которых и Тереза Рефсгаард. Самое недавнее открытие любители сделали на датском острове Хьярнё, в Хорсенс-фьорде. Это была невероятная и дорогая находка: более 34 объектов, 27 из которых из чистого золота.

Один из главных вопросов, которым задаются археологи: были ли эти вещи захоронены вместе, как клад, или же это подношение богам? Сокровища обычно закапывают в спешке и при чрезвычайных ситуациях. В итоге их чаще всего забирают после того, как опасность минует. Что касается жертвы, то она должна остаться в земле — как дар богам. Как написано в саге об Инглингах, в жертвоприношениях обычно есть определенный набор предметов, которые могут пригодиться в Вальхалле после смерти.

Многое указывает на то, что недавняя находка в Хьярнё — именно такая жертва. В ней есть женские украшения, золотые бусы и брактеаты — тонкие золотые диски с маленькой петелькой, которые женщины носили на шее на струне или цепочке. Скорее всего, они принадлежали богатой даме, имевшей высокий социальный статус. Среди найденных предметов были также маленькие кусочки золота — скорее всего, они служили деньгами.

Поздним летом 2018 года провели дополнительные раскопки на месте находки Рефсгаард. В итоге там обнаружили в два раза больше золота. В ближайшие годы музеи Вайле проанализируют объекты и узнают, откуда взялось это золото, как его обрабатывали, кто привез его в Данию и зачем именно его закопали на Хьярнё.