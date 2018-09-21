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Обнаружены две похожие на Землю планеты
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Новый спутник НАСА за два дня обнаружил две похожие на Землю планеты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © NASA / Goddard Space Flight Center
Спутник НАСА по поиску похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы обнаружил вторую за два дня планету, достойную внимания ученых, говорится в официальном канале Twitter, посвященном работе спутника.
"Вторая планета-кандидат обнаружена! Немного больше, чем Земля, эта планета вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах отсюда, каждые 11 часов", — отмечается в сообщении. Находка охарактеризована как "горячая Земля".
Об обнаружении первой планеты сообщалось 19 сентября. В сообщении она названа "супер-Землей", которая вращается вокруг звезды Пи Столовой горы в созвездии Столовая гора на расстоянии около 60 световых лет от Земли. По данным НАСА, масса и радиус планеты свидетельствуют о плотности, сопоставимой с плотностью воды, что позволяет сделать вывод о возможном наличии там воды или газов. Это одна из двух известных планет этой системы.
Аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) в НАСА называют "охотником за планетами" и надеются, что он станет "новым шагом в поиске планет за пределами Солнечной системы, так называемых экзопланет". Его запустили в апреле 2018 года. Согласно задумке создателей, TESS будет исследовать около 200 тысяч звезд в районе Солнца. Ученые рассчитывают, что полученные аппаратом данные позволят уточнить и значительно увеличить число известных экзопланет и создадут основу для будущих исследований.
Новый аппарат, двигаясь по высокоэллиптической орбите, около двух лет будет "сканировать" космическое пространство, наблюдая через свои камеры за наиболее яркими звездами. Зонд, как и космический телескоп "Кеплер", будет смотреть на свечение звезд, фиксируя на их диске периодические затемнения, которые свидетельствуют о прохождении перед ними других космических тел. Зонд будет совершать виток по орбите каждые 13,7 дня, передача данных будет происходить во время его сближения с Землей. Хотя зонд не будет искать жизнь на других планетах, собранные им данные помогут определить планеты, на которых она потенциально возможна.
Как утверждают в НАСА, TESS будет вести наблюдения практически за всем небом, покрывая в 350 раз больше космического пространства, чем космический телескоп "Кеплер". В разработке миссии спутника и создании аппарата участвовали более десяти университетов и научно-исследовательских центров по всему миру.
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