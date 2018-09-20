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Названа причина внезапной смерти 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили механизм гипертрофической кардиомиопатии, которая является причиной внезапной остановки сердца во время физических нагрузок. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
При гипертрофической кардиомиопатии, которая является генетическим заболеванием и поражает примерно одного из 500 человек, происходит утолщение стенок левого и правого желудочка. Это состояние считается частой причиной смерти молодых спортсменов, которые не имели видимых симптомов. Пациенты старшего возраста умирают от застойной сердечной недостаточности.
В ходе исследования ученые использовали трехмерные культуры клеток человеческого сердца. Все клетки имели мутацию в гене, который кодирует связывающий миозин белок С. Этот генетический дефект часто наблюдается у пациентов с кардиомиопатией. Специалисты применили лазерную 3D-печать для создания подвижной микроскопической поддерживающей структуры («лесов»). Связанные друг с другом миоциты могли сокращаться, сжимая «леса», как в настоящем сердце.
Биологи заметили, что клетки с аномалиями в условиях стресса не могли правильно сокращаться, в результате чего нарушался ритм. Подобное происходит у пациентов, когда физическая активность повышает нагрузку на сердце, и возникает аритмия. Нормальным клеткам удавалось быстро приспособиться к стрессу.
По словам ученых, создание более точных моделей сердечной ткани поможет разработать более эффективные методы лечения гипертрофической кардиомиопатии.
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