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Найдено гигантское пульсирующее существо
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Гигантское пульсирующее существо нашли на пляже в Новой Зеландии 

ТК «Звезда» + ещё 19 7 часов назад
Желеобразное существо розового цвета оказалось огромной медузой цианеей.
На побережье Окленда в Новой Зеландии местные жители обнаружили пугающее пульсирующее существо.
Напоминающий гибрид осьминога и медузы «монстр» лежал на мелководье и немного подрагивал. Находившиеся в тот момент на пляже отдыхающие запечатлели необычное существо. Кадрами поделился телеканал FoxNews.
Позже выяснилось, что «монстр» является волосистой цианеей — огромной медузой. Ее купол способен достигать в диаметре двух метров, а щупальца вытягиваться до 20 метров.
Цианеи живут в Атлантическом и Тихом океане и питаются мелкими морскими организмами и некрупной рыбой.
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