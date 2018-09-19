Найдено гигантское пульсирующее существо

Желеобразное существо розового цвета оказалось огромной медузой цианеей.
На побережье Окленда в Новой Зеландии местные жители обнаружили пугающее пульсирующее существо.
Напоминающий гибрид осьминога и медузы «монстр» лежал на мелководье и немного подрагивал. Находившиеся в тот момент на пляже отдыхающие запечатлели необычное существо. Кадрами поделился телеканал FoxNews.
Позже выяснилось, что «монстр» является волосистой цианеей — огромной медузой. Ее купол способен достигать в диаметре двух метров, а щупальца вытягиваться до 20 метров.
Цианеи живут в Атлантическом и Тихом океане и питаются мелкими морскими организмами и некрупной рыбой.