Найдено гигантское пульсирующее существо

Гигантское пульсирующее существо нашли на пляже в Новой Зеландии

Желеобразное существо розового цвета оказалось огромной медузой цианеей.

На побережье Окленда в Новой Зеландии местные жители обнаружили пугающее пульсирующее существо.

Напоминающий гибрид осьминога и медузы «монстр» лежал на мелководье и немного подрагивал. Находившиеся в тот момент на пляже отдыхающие запечатлели необычное существо. Кадрами поделился телеканал FoxNews

Позже выяснилось, что «монстр» является волосистой цианеей — огромной медузой. Ее купол способен достигать в диаметре двух метров, а щупальца вытягиваться до 20 метров.

Цианеи живут в Атлантическом и Тихом океане и питаются мелкими морскими организмами и некрупной рыбой.