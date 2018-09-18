Ученые РФ поищут метеориты в пустыне Гоби

Ученые РФ, Монголии и Франции проведут поиски метеоритов в пустыне Гоби в 2019 году

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ), которые впервые за последние 16 лет обнаружили в Монголии , в пустыне Гоби, два метеорита общим весом более одного килограмма, планируют продолжить поиски на этой территории в 2019 году совместно с монгольскими и французскими специалистами. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые УрФУ вернулись из экспедиции в Монголии, которая продлилась почти три недели, их опыт позволил обнаружить фрагменты метеоритов в пустыне Гоби в условиях аномально дождливой погоды, найдено два метеорита: один весом 800 граммов, второй состоит из четырех осколков весом от 100 до 300 граммов. Что касается продолжения работ, то в поисковом отряде надеются, что в следующем году состоится вторая экспедиция в сотрудничестве с коллегами из Монголии и Франции", — сказали в пресс-службе.

По словам руководителя поискового отряда Александра Пастуховича, собранные образцы находятся в Институте астрономии и геофизики Академии наук Монголии и прибудут в Екатеринбург после оформления документов на их временный ввоз в Россию для проведения исследований и регистрации в международном метеоритном бюллетене Meteoritical Bulletin.

"В настоящий момент в нем зарегистрировано десять метеоритов, найденных на территории Монголии в период с 1949 по 2002 годы. Наши находки, таким образом, увеличат число официальных метеоритов Монголии до 12. Для огромной территории пустыни Гоби это очень мало, надеюсь, что системные поиски помогут исправить эту ситуацию", — приводит пресс-служба слова Пастуховича.

Это уже четвертая зарубежная экспедиция ученых УрФУ, на территории СССР и России метеоритная экспедиция работает с 1986 года. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили.

Для изучения материала в УрФУ создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить первую в России магистратуру по направлению "Приборы и методы космической минералогии".