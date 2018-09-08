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Тайну «человека на Луне» разгадали
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Ученые разгадали тайну «человека на Луне» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: NASA
С деятельностью «лунных завитков» связана знаменитая астрологическая иллюзия о «человеке на Луне», созданная вихрями. Ранее механизм появления вихревых узоров не был известен.
Специалисты Ратгерского университета в США объяснили, как на поверхности Луны возникают так называемые «вихри», складывающиеся в узоры различной формы. На протяжении долго времени механизм их происхождения был не ясен.
С деятельностью «лунных вихрей» связана и знаменитая астрологическая иллюзия о «человеке на Луне». Ее суть в том, что в какой-то момент вихри конфигурируются определенным образом, складывая узор, напоминающий улыбающееся лицо человека на поверхности спутника.
Известно, что «лунные вихри» образуются в местах с сильным магнитным полем. Однако сама по себе Луна не имеет магнитного поля, так как не обладает ядром, необходимым для его постоянной генерации. Каждый появившийся на поверхности спутника вихрь имеет связь с определенной магнитной аномалией, однако не все они образуют узоры.
Как сообщает издание Science Alert, разгадка крылась в источниках магнитного поля — лавовых трубках, образовавшихся после стекания лавы со склоны вулкана. Эти структурные полости образовались в Луне около трех миллиардов лет назад. При нагревании до 600 градусов и охлаждении лунные породы в отсутствие кислорода приобретают магнитные свойства, так как температура способствует разрушению минерала и высвобождению железа. Таким образом, намагниченные лавовые трубки и являются источником создания лунных вихрей.
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