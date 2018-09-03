Арктике угрожает «термическая бомба»

Тёплые воды грозят Арктике катастрофой

В центральную часть Арктического бассейна поступает всё больше тёплой воды. Пока она всё ещё находится в глубоких слоях водной толщи Северного Ледовитого океана. Однако, если термическое пятно высвободится, это станет разрушительным для арктического морского льда.

В водах Арктики становится теплее и лёд тает всё быстрее и быстрее. У учёных плохие новости: они смогли доказать, что в глубинах Северного ледовитого океана скопилось тепловое пятно. Это может привести к фатальным событиям в будущем — учёные называют его «тепловой бомбой».

Термальное пятно на глубине

Мэри-Луиза Тиммерманс из Йельского университета вместе со своими коллегами опубликовала исследование в журнале Science Advances. Им удалось обнаружить значительный нагрев воды в Канадском бассейне — акватории, которая находится севернее Аляски . По данным исследователей, слои воды за последние 30 лет почти вдвое повысили свою температуру.

Учёные предположили, что основная причина появления термального пятна состоит в аномальном нагреве вод на поверхности Северного Чукотского моря. Это море питает Канадский бассейн и в нём льды тают достаточно давно на довольно большой площади. Талые воды, прогретые солнцем, перемещаются на север, следуя розе ветров. Достигнув Канадского бассейна, теплая талая вода опускается вниз, а поверх неё располагаются более холодные и более плотные слои воды. Получается, что под слоями холодной солёной воды располагается слой тёплой. Эти прослойки водной толщи не смешиваются между собой из-за разницы в солёности — это явление называется «вертикальной стратификацией». Но однажды, как полагают исследователи, тёплые воды всё же начнут подниматься на поверхность и растопят льды, покрывающие Канадский бассейн.

Учёным предстоит провести новые исследования, чтобы понять, каким образом «термическая бомба» повлияет в будущем на Северный Ледовитый океан и на глобальное потепление в целом. Тем более, что не все исследователи сходятся в оценке угрозы со стороны тёплых вод.

Работы российских учёных

В России проводится множество исследований арктического бассейна. Арктика — стратегически важный регион. Но, судя по всему, гидрологическая картина, наблюдаемая вдоль береговой линии России, заметно отличается от ситуации, которую описали учёные из Йельского университета.

Так, портал 360.ru ранее сообщал, что нарушение устоявшейся стратификации вод из-за поступления в Артику большого количества прогретой воды наблюдается в Баренцовом море. «Тёплая солёная вода в море преобладает и разрушает лёд», — пишет издание. Однако до катастрофы далеко.