Тесты IQ оказались фикцией 

Человек стремится все измерить, в том числе собственный интеллект. Психологи разработали много способов определить: умен человек или не очень. Существует более десятка тестов с вопросами от разных экспертов. Чаще всего от испытуемого требуется найти нужное число, слово или определить как геометрическая фигура лишняя на рисунке.
«Подберите слова в скобках и напишите только два слова через пробел. Д + (злак) = (мелкие сокращения мышц)» — пример из теста по определению интеллекта по методу Векслера. «Вставьте в скобки значимое слово, которое завершает первое слово и начинает второе КОНТРА (…) НЯ». Это образец вопроса из теста коэффициента интеллекта (IQ), созданного английским психологом Гансом Айзенком.
После ответов респондента система выдаст его коэффициент интеллекта. В норме он должен быть от 80 до 120 пунктов. Меньше — умственная неполноценность, больше — выдающиеся умственные способности.
Среди знаменитостей самые высокие показатели IQ имеют Эштон Кутчер (160), Квентин Тарантино (160), Шэрон Стоун (154), Шакира (140) Шварценеггер (135), Мэтт Дэймон (135). Самые низкие —Пэрис Хилтон (70), Бритни Спирс (98), Линдсей Лохан (92).
Руководители многих российских компаний убеждены — тест на IQ важный показатель способностей человека.
«Чем выше IQ сотрудника, тем выше его аналитические способности, тем быстрее обучается, и, конечно, тем больше способность быстро принимать решения и действовать», — написано на сайте компании, оказывающей услуги по обучению методам современного продвижения бизнеса.
HR— специалисты многих компаний спрашивают будущих сотрудников об их результате IQ-тестов. Некоторые заставляют проходить тестирование прямо на собеседовании.
«Сдавала сто лет назад, полтора часа на время. Кроме IQ были еще тест Люшера и еще какие-то. На работу взяли, правда, контора оказалась полным … Потом попросила результаты посмотреть — удивило, что считали отдельные IQ по каждой области: математический, пространственный», — пишет пользователь с ником Оrange
На самом деле даже западные психологи еще 30 лет назад начали сомневаться в объективности тестов на интеллект. В 1985 году Филипп Китчер заявил:
— Не существует единственной меры интеллектуальных способностей — никакого всеобщего интеллекта. Их предположение в отношении концепции всеобщего интеллекта основаны на мнении о том, что различные интеллектуальные способности не очень хорошо коррелируют между собой.
А российский ученый, доктор физико-математических наук, академик РАН Виктор Васильев обнаружил, что в тестах Айзенка на коэффициент интеллекта существенная часть задач составлена некорректно либо авторские решения являются неверными.
— Тесты на IQ это старая и древняя история. Она уже признана несовершенной и необъективной… и еще 1000 «не». Это была некая мода, которая прошла, — рассказала News.ru психолог Виктория Мещерина.
Эксперт объяснила — у человека есть два вида интеллекта: когнитивный и эмоциональный и их просто невозможно измерить отдельно друг от друга. Тесты IQ вычисляют уровень первого игнорируя второй. Хотя есть целые профессии, в которых эмоциональный интеллект намного важнее.
— Сегодняшняя психология работает на уровне конкретного человека. Психологи дают человеку тест для определения того, какой он. Какие у него таланты, способности. Это более эффективный подход, —резюмирует Мещерина.
Единственные тесты, которые необходимо проводить — профессиональные. Для выявления качеств характера, нужных для определенной должности. Например, для работы в полиции не помешает стрессоустойчивость. А вот уровень IQ не имеет значения, так как эксперты сходятся во мнении, что их результаты — фикция.