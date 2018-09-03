Тесты IQ оказались фикцией

Человек стремится все измерить, в том числе собственный интеллект. Психологи разработали много способов определить: умен человек или не очень. Существует более десятка тестов с вопросами от разных экспертов. Чаще всего от испытуемого требуется найти нужное число, слово или определить как геометрическая фигура лишняя на рисунке.

«Подберите слова в скобках и напишите только два слова через пробел. Д + (злак) = (мелкие сокращения мышц)» — пример из теста по определению интеллекта по методу Векслера. «Вставьте в скобки значимое слово, которое завершает первое слово и начинает второе КОНТРА (…) НЯ». Это образец вопроса из теста коэффициента интеллекта (IQ), созданного английским психологом Гансом Айзенком.

После ответов респондента система выдаст его коэффициент интеллекта. В норме он должен быть от 80 до 120 пунктов. Меньше — умственная неполноценность, больше — выдающиеся умственные способности.

Руководители многих российских компаний убеждены — тест на IQ важный показатель способностей человека.

«Чем выше IQ сотрудника, тем выше его аналитические способности, тем быстрее обучается, и, конечно, тем больше способность быстро принимать решения и действовать», — написано на сайте компании, оказывающей услуги по обучению методам современного продвижения бизнеса.

HR— специалисты многих компаний спрашивают будущих сотрудников об их результате IQ-тестов. Некоторые заставляют проходить тестирование прямо на собеседовании.

«Сдавала сто лет назад, полтора часа на время. Кроме IQ были еще тест Люшера и еще какие-то. На работу взяли, правда, контора оказалась полным … Потом попросила результаты посмотреть — удивило, что считали отдельные IQ по каждой области: математический, пространственный», — пишет пользователь с ником Оrange

На самом деле даже западные психологи еще 30 лет назад начали сомневаться в объективности тестов на интеллект. В 1985 году Филипп Китчер заявил:

— Не существует единственной меры интеллектуальных способностей — никакого всеобщего интеллекта. Их предположение в отношении концепции всеобщего интеллекта основаны на мнении о том, что различные интеллектуальные способности не очень хорошо коррелируют между собой.

А российский ученый, доктор физико-математических наук, академик РАН Виктор Васильев обнаружил, что в тестах Айзенка на коэффициент интеллекта существенная часть задач составлена некорректно либо авторские решения являются неверными.

— Тесты на IQ это старая и древняя история. Она уже признана несовершенной и необъективной… и еще 1000 «не». Это была некая мода, которая прошла, — рассказала News.ru психолог Виктория Мещерина.

Эксперт объяснила — у человека есть два вида интеллекта: когнитивный и эмоциональный и их просто невозможно измерить отдельно друг от друга. Тесты IQ вычисляют уровень первого игнорируя второй. Хотя есть целые профессии, в которых эмоциональный интеллект намного важнее.

— Сегодняшняя психология работает на уровне конкретного человека. Психологи дают человеку тест для определения того, какой он. Какие у него таланты, способности. Это более эффективный подход, —резюмирует Мещерина.

Единственные тесты, которые необходимо проводить — профессиональные. Для выявления качеств характера, нужных для определенной должности. Например, для работы в полиции не помешает стрессоустойчивость. А вот уровень IQ не имеет значения, так как эксперты сходятся во мнении, что их результаты — фикция.