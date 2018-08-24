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Объяснена необычная форма яиц морских птиц
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Объяснена необычная форма яиц морских птиц 

Индикатор 5 часов назад
Фото: wanderflechten/Flickr
Английские ученые объяснили, почему у яиц некоторых морских птиц необычная грушеобразная форма. Полувековое исследование показало, что такая форма делает яйцо более устойчивым и не дает ему случайно скатиться со скалы в море. Результаты исследования опубликованы в журнале Auk: Ornithological Advances.
У некоторых птиц семейства чистиковых (Alcidae) яйца имеют необычную грушевидную форму — один конец чуть заострен, а другой, наоборот, более широкий, чем у яиц других пернатых. Чистиковые селятся на скалистом побережье и откладывают яйца прямо на голые каменные уступы. Раньше считалось, что такая форма яиц не дает им упасть с обрыва — если птица случайно толкнет яйцо вниз, оно будет катиться не по прямой, а по окружности. Ученые из Шеффилдского университета (Великобритания) выяснил, что это не совсем так.
Согласно результатам исследования, дело не в траектории движения, а в механической устойчивости — необычная форма яйца не дает ему даже начать скатываться. Из-за уширения снизу яйца чистиковых просто тяжелее столкнуть со скалы. По мнению авторов, такая форма возникла в ходе многовековой эволюции, так как у более грушевидных яиц шансов не упасть в море и сохраниться до вылупления птенца было больше.
Чтобы проверить свою гипотезу, авторы исследования тестировали яйца разной формы на устойчивость на наклонной поверхности. Ученые сравнили яйца тонкоклювой кайры (Uria aalge) и гакарки (Alca torda), у которой форма яйца больше похоже на привычную (с менее заостренным кончиком и широким основанием). При различных наклонах поверхности от 20° до 40° грушевидное яйцо оказалось устойчивее. Более того, среди разных яиц тонкоклювой кайры столкнуть было тяжелее те, чья форма была более грушевидной.
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