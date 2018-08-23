Уточнена роль щитовидки в развитии мигрени

Российские ученые уточнили роль щитовидки в развитии мигрени

Исследователи из Пермского государственного медицинского университета выяснили, что тяжесть приступов мигрени зависит от содержания в крови тиреотропного гормона (ТТГ) — гормона гипофиза, управляющего выделением йодсодержащих гормонов. Чем его концентрация меньше, тем сильнее болит голова во время мигрени. Научная статья опубликована в журнале Cephalalgia.

В исследовании приняли участие 130 пациентов 16−57 лет, страдающих мигренью и посетивших по этому поводу специализированное медицинское учреждение в Перми в 2011—2016 годах. У этих людей не наблюдалось нарушений работы нервов и травм головы. Кроме того, они не принимали лекарства, способные повлиять на уровень гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона. У 117 продиагностировали мигрень с аурой, у 13 — без нее. В качестве контроля медики пригласили 15 человек того же возрастного диапазона, у которых мигрени не наблюдалось и голова в целом болела очень редко.

Все участники заполняли опросники, позволяющие выявить силу головной боли во время приступов мигрени, степень влияния этого заболевания на качество их жизни и его продолжительность, а также общую склонность конкретной личности к тревоге и депрессии. С помощью анализов крови у испытуемых выявляли уровень гормонов щитовидной железы — тироксина (T4) и трийодтиронина (T3), а также управляющего их синтезом гормона гипофиза — ТТГ.

Выяснилось, что у больных с пониженным содержанием тиреотропного гормона в крови приступы мигрени длятся дольше, а ее лечение проходит менее успешно. А качество жизни больных мигренью выше, если у них сравнительно высока концентрация ТТГ. Однако связи между уровнем гормонов щитовидной железы и характеристиками мигрени авторы статьи не нашли.

Такая нестыковка может быть связана с тем, что тиреотропный гормон регулирует не только выработку Т3 и Т4, но и восприимчивость различных клеток организма к ним (он ее повышает). Соответственно, при низких его уровнях органы могут «не замечать» гормоны щитовидной железы, даже если они присутствуют в достаточном количестве. Похожая ситуация наблюдается при сахарном диабете II типа, когда клетки крайне слабо реагируют на присутствие инсулина при любой его концентрации. Однако точную причину того, почему тяжесть мигрени зависит от уровня ТТГ, но не зависит от уровня Т3 и Т4, еще предстоит выяснить.