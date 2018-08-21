Научные издания вологодских ученых признано лучшим на всероссийском конкурсе

Итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2017 года подвели в Фонде развития отечественного образования. Лауреатами стали ученые Вологодского научного центра РАН.

Два издания Вологодского НЦ РАН вошли в список лучших научных книг 2017 года — учебное пособие «Основы предпринимательства» и монография «Анализ и моделирование экономики на основе межотраслевого баланса». Научные труды стали лучшими в номинации «Экономика и управление».

Сергея Кожевникова. Над «Основами предпринимательства» трудились доктор экономических наук Константин Гулин и младший научный сотрудник Александр Кремин. Вторая научная работа выполнена докторами экономических наук Владимиром Ильиным и Тамарой Усковой, в соавторстве с кандидатами экономических наук Евгения Лукина

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится с 10 по 14 сентября в рамках «Недели вузовской науки — 2018».