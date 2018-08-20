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В Сибири обнаружили признаки грядущей катастрофы
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В Сибири обнаружили признаки грядущей катастрофы 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Katey Walter Anthony / University of Alaska Fairbanks
Ученые НАСА выяснили, что вечная мерзлота в Сибири и на Аляске резко ускорила таяние из-за образования термокарстовых озер. Об этом сообщает издание Science Alert.
Термокарстовыми озерами называют заполненные водой углубления, которые возникают из-за таяния вечной мерзлоты, располагающейся глубоко в грунте. Появление таких озер нарушает температурный баланс, поскольку вода способствует повышению температуры грунта. В результате возникает положительная обратная связь, которая усиливает таяние вечной мерзлоты в теплое время года.
По оценка ученых, в районе таких озер мерзлота может таять на 15 метров в глубину вместо нескольких сантиметров. Проблема заключается в том, что данное явление наблюдается там, где криолитозона не подвергалась воздействию относительно высоких температур в течение десятков тысяч лет.
Исследователи обнаружили, что формирование термокарстов увеличивают выбросы углекислого газа, содержащегося в вечной мерзлоте, на 125-190 процентов по сравнению с теми количествами диоксида углерода, что высвобождаются при постепенном таянии. По словам ученых, эти результаты показывают, что существующие модели климатических изменений следует дополнить, чтобы более адекватно оценить последствия от парникового эффекта и глобального потепления.
Ранее ученые Амстердамского свободного университета сообщили, что таяние вечной мерзлоты может привести к увеличению объема выбрасываемого в атмосферу углерода. Это увеличит скорость потепления климата и усилит связанные с ним такие катастрофические явления, как засуха, наводнения и экстремальные заморозки.
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