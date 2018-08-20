В Крыму найдены останки древнего кита

Во время археологических работ перед строительством дороги к Крымскому мосту ученые обнаружили останки древнего млекопитающего. По предварительным данным, его останки пролежали в земле более 10 миллионов лет.

Археологи считают, что животное обитало в Сарматском море, существовавшим 14—10 млн лет назад на территории от Паннонского моря до Аральского моря c островами Крым и Кавказ.

Недавно во время раскопок археологи обнаружили фрагменты скелета — позвоночный столб и ребра. Кости находились на глубине около метра и дошли до нас в отличном состоянии.

Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне, — пояснил научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Язиков.

Специалисты определили, что останки принадлежат древнему киту из рода цетотерии (лат. Cetotherium).

Известно, что эти морские животные населяли Северное полушарие с раннего миоцена до раннего плиоцена. Если современные усатые киты достигают в длину около 30 метров, то в самом начале эволюции эти животные были небольшого размера.

Изучив кости, археологи определили, что найденный «крымский» кит был в длину всего около 5 метров.

Эксперты отмечают, что это большая удача найти такой древний скелет в хорошей сохранности. Несмотря на то, что череп животного не сохранился, структура остальной костной ткани видна хорошо, что позволит получить полезную информацию о строении древнего организма.