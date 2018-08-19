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Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка
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Преждевременные роды нарушают развитие мозжечка 

Индикатор 6 часов назад
Фото: Клетка Пуркинье Wikimedia Commons
Гипоксическое повреждение головного мозга плода, вызванное преждевременными родами, приводит к проблемам в моторном обучении детей. Экспериментальное изучение этой проблемы, проведенное в американском Национальном медицинском детском центре, показало, что именно происходит в мозге ребенка и как с этим бороться. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communication.
Авторы работы предположили, что поскольку отвечающий за координацию движений и мышечную память мозжечок максимально растет у плода в последний триместр беременности, преждевременные роды и «гипоксический» инсульт могут на долгое время затормозить работу этого органа.
В экспериментах две группы мышат, нормальная и «гипоксическая» тренировались ходить по полностью автоматизированному «полигону», который сам показывал, сколько ребенку нужно времени на то, чтобы сделать очередное движение. Контрольная группа всегда гораздо быстрее выучивалась автоматически преодолевать препятствие, чем «гипоксическая». Вторые тоже могли к концу обучения преодолевать все препятствия не задумываясь, но тратили на это гораздо больше времени.
Проведя электрофизиологические исследования отдельных нейронов in vivo, ученые смогли показать, что гипоксия нарушает работу огромных нейронов Пуркинье — больших ветвистых клеток коры мозжечка, которые замедляют частоту нервных импульсов. Это помогло подобрать терапию — препарат, который поднимает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), нейромедиатора клеток Пуркинье. Она работает возбуждающим нейромедиатором до и вскоре после рождения, но затем «переключается» на тормозящий эффект. Поэтому ГАМК нужно вводить сразу после гипоксии.
«Теперь мы знаем, что восстановление уровня ГАМК в течение этого конкретного периода времени имеет благотворный эффект. Однако наш подход не был специально нацелен на клетки Пуркинье. Пока что мы подняли уровень ГАМК по всему мозгу. С более селективной доставкой к клеткам Пуркинье мы сможем повысить терапевтический эффект препарата», — говорит первый автор работы Витторио Галло.
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