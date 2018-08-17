Восстановлена самая точная и загадочная карта Колумба

Исследователи из Университета Рочестера в Нью-Йорке при помощи мощного цифрового инструмента сумели восстановить крайне ветхую карту, которая, предположительно, вдохновила Христофора Колумба на его знаменитое путешествие через Атлантику.

Как сообщает Live Science, речь идет о карте, созданной немецким исследователем Хенрикусом Мартеллусом в 1491 году. Она была наиболее точной для своего времени. Так, на ней впервые было правильно изображено расположение Японии

На карте видна Африка, Европа и Азия. Америки на ней, конечно, нет. Однако считается, что именно эта карта вдохновила Колумба. За полтысячи лет она очень обветшала.

Американские ученые при помощи цифрового мультиспектрального инструмента сумели восстановить изображения и надписи, которые ранее невозможно было прочитать. По мнению автора исследования Чета ван Дузера, визуализация подтверждает предположение о том, что Колумб видел эту карту. Мореплаватель пользовался ею для того, чтобы найти кратчайший морской путь в Индию

Кроме того, на ее основе в 1507 Мартин Вальдземюллер создал карту, на которой впервые появился Новый свет. Он назвал его "Америкой", ошибочно полагая, что первооткрывателем является итальянец Америго Веспуччи.

Вскоре Вальдземюллер понял свою ошибку и пытался ее исправить. Однако было уже поздно: название "Америка" вошло в обиход.