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Рядом с Крымским мостом нашли скелет древнего кита
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В районе Крымского моста археологи нашли скелет древнего кита 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
На Керченском полуострове был обнаружен позвоночный столб и ребра млекопитающего, пролежавшего в геологических слоях около 10 миллионов лет. Об этом сообщает Инфоцентр "Крымский мост".
Фрагменты скелета были найдены в ходе археологических исследований, предваряющих строительство железной дороги-подхода к Крымскому мосту. Только после того, как археологи заканчивают работу на очередном участке, он передается строителям для производства работ.
Окаменелости были обнаружены на глубине всего в 1 метр. По предположениям ученых, скелет принадлежит цетотерию — древнему киту, который мог достигать длины в 30 метров. Однако найденная особь доросла до пяти метров. Он обитал в Сарматском море, занимавшем, в том числе, территорию современного Керченского полуострова.
"Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне", — заявил научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Язиков.
По словам ученых, подобная находка попадается нечасто.
"Находка сделана благодаря проекту подхода к Крымскому мосту и, безусловно, является большой удачей для палеонтологов. Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб — от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма", — рассказал ведущий методист Зоологического музея Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.
Фрагменты скелета будут детально изучены и в дальнейшем отданы в один из крымских музеев.
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