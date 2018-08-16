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Преимуществу мужчин над женщинами нашли доказательство
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Одно из преимуществ мужчин перед женщинами подтверждено научно 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Reuters
Американские ученые провели эксперимент с компьютерным экраном, который показал, что женщины медленнее распознают движения и реагируют на них, чем мужчины.
Изначально ученые собирались проверить, действительно ли аутисты реагируют на визуальные раздражители быстрее, чем здоровые люди. Однако в процессе была обнаружена разница в скорости реакции между полами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.
«Мы сделали это открытие совершенно случайно, и оно нас сильно удивило. До этого в литературе не было даже намеков на то, что низкоуровневая обработка зрительной информации в мозге мужчин и женщин может отличаться, особенно так сильно, как на это указывают наши опыты», — рассказал сотрудник университета Вашингтона в Сиэтле Скотт Мюррей.
В ходе эксперимента на экран выводились быстро движущиеся полоски, которые пропадали через несколько мгновений. Необходимо было максимально быстро определить, в какую сторону летели эти полоски.
Оказалось, что у мужчинам для нажатия верной кнопки требовалось около 0,1 секунды, в то время как женщины затрачивали на то же действие от 0,125 до 0,175 секунды.
В дальнейшем это случайно сделанное открытие подтвердилось в серии дальнейших экспериментов: два последующих и уже целенаправленных тестирования мужчин и женщин показали тот же результат. При этом задействованная часть мозга работала примерно одинаково у представителей обоих полов.
Причина таких различий пока остается для ученых загадкой. В дальнейшем они надеются разгадать, как данные различия могут быть связаны с эволюцией и в чем их причина.
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