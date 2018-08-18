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NASA показало cеверное сияние из космоса
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NASA показало cеверное сияние из космоса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. NASA опубликовало снимок северного сияния, сделанный из космоса.
Природное явление запечатлел астронавт Александр Герст, находясь на борту Международной космической станции.
"Сногсшибательно, каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышавшие…" — отметил Герст.
Северное сияние — свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, которое возникает при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра. Это явление наблюдается в основном в высоких широтах обоих полушарий.
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