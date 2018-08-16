Названы предотвращающие рак продукты

Названы продукты, предотвращающие рак

Химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, могут помочь сохранить здоровое состояние ЖКТ и предотвратить рак толстой кашки. Об этом сообщает MedicalXpress.

Британские ученые провели исследование и проследили влияние на организм грызунов индол-3-карбинола, который вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica. Выяснилось, что это соединение активизирует белок, называемый арильным углеводородным рецептором.

Специалисты отмечают, что дефицит данного белка приводит к воспалению кишечника и онкологическим заболеваниям, поскольку без этого соединения не происходит формирование клеток, которые усваивают питательные вещества или вырабатывают защитный секрет. Однако при переходе на "капустную диету" эпителий восстанавливается, работа кишечника приходит в норму, а риск появления злокачественных образований существенно снижается.

По мнению ученых, результаты исследований свидетельствуют о пользе диеты, богатой овощами, и подтверждает непосредственную связь между раком толстой кишки и неправильным питанием.