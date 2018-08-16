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Названы предотвращающие рак продукты
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Названы продукты, предотвращающие рак 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, могут помочь сохранить здоровое состояние ЖКТ и предотвратить рак толстой кашки. Об этом сообщает MedicalXpress.
Британские ученые провели исследование и проследили влияние на организм грызунов индол-3-карбинола, который вырабатывается при употреблении в пищу растений рода Brassica. Выяснилось, что это соединение активизирует белок, называемый арильным углеводородным рецептором.
Специалисты отмечают, что дефицит данного белка приводит к воспалению кишечника и онкологическим заболеваниям, поскольку без этого соединения не происходит формирование клеток, которые усваивают питательные вещества или вырабатывают защитный секрет. Однако при переходе на "капустную диету" эпителий восстанавливается, работа кишечника приходит в норму, а риск появления злокачественных образований существенно снижается.
По мнению ученых, результаты исследований свидетельствуют о пользе диеты, богатой овощами, и подтверждает непосредственную связь между раком толстой кишки и неправильным питанием.
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