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Расшифрованы уникальные папирусы из Тебтуниса
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Расшифрованы уникальные папирусы из Тебтуниса 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Carlsberg Papyrus Collection / University of Copenhagen
Международной команде ученых удалось прочитать древнеегипетские папирусы, найденные в городе Тебтунисе, коллекция которых хранится в Университете Копенгагена (Дания).
Как сообщает Science Nordic, большая часть уникальной коллекции доступна для изучения лишь избранным специалистам. Как уверяют ученые, папирусы содержат захватывающие сведения о Древнем Египте. Многие из них посвящены медицине, что стало настоящим открытием.
Так, один из папирусов возрастом около 3500 лет рассказывает о строении человеческого организма и роли почек. До сих пор многие исследователи полагали, что древние египтяне вообще не знали о существовании почек. Расшифровка текста опровергла данную гипотезу.
Другой папирус такого же возраста содержит "тест на беременность". В нем приведена подробная инструкция для женщин, в том числе о том, как определить пол будущего ребенка. Это доказывает, что египтяне обладали глубокими познаниями о медицине до древних греков, хотя ранее первенство в данном вопросе отдавали последним.
Некоторые папирусы посвящены астрологии. Они содержат вопросы к предсказателям. Например, один из папирусов должен был подсказать правителю удачный для начала войны день.
"Если сегодня астрология рассматривается как лженаука, то в древности она считалась главной наукой, — говорит египтолог Ким Рихолт из Университета Копенгагена. — Это был важный инструмент для прогнозирования будущего".

Кстати

Папирусы из коллекции Университета Копенгагена были обнаружены британскими археологами при раскопках некрополя в Тебтунисе в 1899-1900 годах.
В начале XX века их приобрел Фонд Карлсберга и подарил университету. Большая часть текстов еще не расшифрована.
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