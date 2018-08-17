Расшифрованы уникальные папирусы из Тебтуниса

Международной команде ученых удалось прочитать древнеегипетские папирусы, найденные в городе Тебтунисе, коллекция которых хранится в Университете Копенгагена Дания ).

Как сообщает Science Nordic, большая часть уникальной коллекции доступна для изучения лишь избранным специалистам. Как уверяют ученые, папирусы содержат захватывающие сведения о Древнем Египте . Многие из них посвящены медицине, что стало настоящим открытием.

Так, один из папирусов возрастом около 3500 лет рассказывает о строении человеческого организма и роли почек. До сих пор многие исследователи полагали, что древние египтяне вообще не знали о существовании почек. Расшифровка текста опровергла данную гипотезу.

Другой папирус такого же возраста содержит "тест на беременность". В нем приведена подробная инструкция для женщин, в том числе о том, как определить пол будущего ребенка. Это доказывает, что египтяне обладали глубокими познаниями о медицине до древних греков, хотя ранее первенство в данном вопросе отдавали последним.

Некоторые папирусы посвящены астрологии. Они содержат вопросы к предсказателям. Например, один из папирусов должен был подсказать правителю удачный для начала войны день.

"Если сегодня астрология рассматривается как лженаука, то в древности она считалась главной наукой, — говорит египтолог Ким Рихолт из Университета Копенгагена. — Это был важный инструмент для прогнозирования будущего".

Кстати

Папирусы из коллекции Университета Копенгагена были обнаружены британскими археологами при раскопках некрополя в Тебтунисе в 1899-1900 годах.

В начале XX века их приобрел Фонд Карлсберга и подарил университету. Большая часть текстов еще не расшифрована.