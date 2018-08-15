Нобелевский лауреат стал почетным профессором МПГУ

11 августа 2018 года в Главном корпусе Московского педагогического государственного университета (МПГУ) состоялась церемония присвоения звания «Почетный профессор МПГУ» двум выдающимся зарубежным ученым — профессору Уильяму Мёрнеру (Стэнфордский университет, США ) и профессору Мишелю Орриту (Университет Лейдена, Нидерланды ).

Уильям Мёрнер и Мишель Оррит являются одними из создателей современных методов регистрации и анализа излучения от одиночных молекул. Основы данного направления были заложены в стенах МПГУ профессором Э. В. Шпольским и его учеником Р. И. Персоновым, работавшим позднее в Институте спектроскопии Российской академии наук . К настоящему времени возможность наблюдать одиночные молекулы, регистрировать и управлять их движением и свойствами дало начало многим новым научным направлениям, а также стала основной прорывных современных технологий в области материаловедения, информатики, медицины.

Перед началом церемонии Уильям Мёрнер и Мишель Оррит совершили экскурсию по Главному корпусу МПГУ, после чего встретились с ректором МПГУ Алексеем Лубковым . Во время беседы профессора познакомились с историей МПГУ, обсудили вопросы сотрудничества, отметили важность развития разных научных направлений. После присвоения звания почетные профессоры МПГУ выступили с открытыми лекциями (их могли посетить все желающие) о современных направлениях спектроскопии одиночных молекул, ее использовании в материаловедении, квантовых технологиях, биофизике и медицине.

Уильям Мёрнер — американский учёный, профессор химии и прикладной физики в Стэнфордском университете. Обладатель докторской степени по химии (Корнеллский университет, 1982), один из лауреатов Нобелевской премии 2014 года, лауреат Премии Вольфа (2008), Премии Ирвинга Ленгмюра (2009), Премии Петера Дебая (2013).

Мишель Оррит ‒ французский ученый, профессор молекулярной нанооптики в Лейденском университете (Нидерланды). Лауреат Премии Гей-Люссака и Гумбольдта (2000), обладатель медали Карла Фридриха Бонхеффера (2007), приза «Physica» (2016), лауреат Премии Эдисона Вольты (2016), Премии Спинозы (2017).