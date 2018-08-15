В РФ научились «вычислять» внешность будущих детей

Российские генетики научились «вычислять» внешность будущих детей

Ученые из России создали программу, которая позволяет сравнивать ДНК родителей и определять, как будет выглядеть некоторые черты их ребенка. Ее создатели считают, что она может стать востребованной при массовом распространении технологий искусственного оплодотворения, сообщает пресс-служба Genotek.

"Многие родители мечтают иметь здорового и красивого ребенка. Разработанный нами алгоритм уже сегодня позволяет предсказывать черты будущего ребенка, а со временем может стать необходимым для расчетов при планировании беременности", — комментирует Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор медико-генетического центра Genotek.

В последние годы ученые активно ищут гены, которые определяют форму различных черт лица и тела, в том числе рост, массу, склонность к полноте, физическую силу и многие другие характеристики. Нарушения в работе этих генов, как сегодня считают генетики, часто приводят к развитию серьезных болезней, в том числе нарушению развития ребенка и разным формам физического уродства.

Число этих генов, судя по последним открытиям, может приближаться к нескольким сотням или даже тысячам. К примеру, недавно ученые обнаружили, что сразу четыре гена управляют формой носа, а заостренность подбородка зависит от одного гена. То, в какой мере эти гены влияют друг на друга и как на них влияют другие участки ДНК, ученые пока не знают. Это усложняет оценку того, в какой степени устройство и размеры разных областей лица зависят от генов и от других факторов.

Научные сотрудники Genotek смогли решить эту проблему, используя системы искусственного интеллекта, проанализировавшие тот набор данных, который российский стартап накопил за годы своей работы с ДНК пациентов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Используя закономерности, открытые подобным образом, российские ученые создали алгоритм, учитывающий влияние 30 различных генов на облик человека. Как показали последующие тесты, он достаточно хорошо прогнозирует цвет глаз, волос и кожи будущего ребенка.

Эта программа была опубликована учеными в открытом доступе на площадке GitHub. Любой пользователь сети может скачать ее и проверить ее работу, используя свои собственные виртуальные копии геномов.

Китая, Как подчеркивают ученые, они не призывают использовать этот алгоритм для того, чтобы создавать "детей по заказу" или вмешиваться в естественный процесс формирования зародыша. Подобные вещи сегодня напрямую запрещены законами России, Великобритании Канады и многих других стран, и большинство их жителей относится к подобным вещам отрицательно.

С другой стороны, если мнение общественности изменится, то алгоритм Genotek можно будет использовать для подобных целей в тех случаях, если отбор эмбрионов производится по медицинским показателям, к примеру, при высоком риске развития смертельно опасных болезней, связанных с "опечатками" в генах.